憂群聚風險！桃園慈護宮緊急取消發放4萬瓶酒精：配合中央防疫規定

▲桃園市慈護宮日前公告26日上午將發放4萬瓶酒精案，引發質疑違反防疫規定。（圖／翻攝自慈護宮臉書網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市慈護宮日前在廟方臉書公告將於26日上午發放4萬瓶75%酒精，市長鄭文燦24日在防疫專案會議中認為已違反防疫規定，應該明文禁止，慈護宮24日晚間在臉書貼出緊急公告，宣布取消26日的酒精發放，請信眾不要到慈護宮排隊領取。

鄭文燦針對慈護宮以預告方式將發放4萬瓶酒精案後表示，酒精是重要防疫物資，廟方1次發送4萬瓶恐有群聚風險，這已違反防疫規定，應該要明文禁止，根據中央流行疫情指揮中心規定，室內100人以上、室外300人以上就要有防疫對策，慈護宮預告發放酒精，市府認為恐引發群聚風險，請廟方依照防疫規範做出改變。

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▲桃園市慈護宮24日晚間緊急公告取消酒精發放，並請信眾不要排隊領取。（圖／翻攝自慈護宮臉書網站）

慈護宮24日晚間緊急公告，配合政府政策決議取消3月26日的酒精發放，已發給桃園、龜山與八德區各里里長及志工、醫院的酒精，剩餘約3萬瓶將全數捐給市府作為防疫物資。

對於慈護宮緊急公告取消發放酒精，市府民政局說，24日鄭市長裁示，慈護宮發放酒精應該分次或請鄰里長協助發放，避免引發群聚風險，24日上午已發文勸導；不少網友與信眾事後到慈護宮臉書留言按讚，稱許是正確作法。

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