▲中華職棒將於桃園舉辦閉門賽，市長鄭文燦指示體育局持續關切防疫措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

萬人棒球場，只有百名觀眾，且情侶也必須間隔座！桃園市長鄭文燦25日於市府防疫會議表示，針對中華職棒4月11日於桃園國際棒球場舉行開幕戰，雖然是閉門比賽，但約有150人購買季賽球票球迷仍可入場觀賽，指示體育局持續關切防疫措施；此外，市長盃各項錦標賽也將延至7月15日後再辦理。

新冠肺炎疫情延燒，全球體育賽事受到波及，因中華職棒31年確定會在4月11日於桃園採閉門賽進行，市長鄭文燦於今日上午的防疫會議，要求體育局做好關切措施。

▲受疫情影響，中華職棒411桃園閉門賽，萬人球場仍有150名球迷觀賽。（圖／市府資料照）

惟雖是閉門賽，但因有150名已購買好季票的球迷，主辦單位認為可以讓他們進場，現場採實名制取票，核對身份，強制戴口罩，規劃好固定座位，並且確保球迷之間的座位距離，就算是家人或是情侶，都必須採固定坐位方式與隔開一定的距離，也不會提供飲食，確保球迷安全與球員權益。

而在加油口號方面，也建議不要在現場吶喊。今年中華職棒開幕戰的對戰組合，桃園場由樂天桃猿對中信兄弟，4月12日一樣是在桃園。另外，針對每天要召開的防疫會報及週三市政會議，鄭文燦也指示秘書處研擬會議改至空間較大地點開會，盡量拉開與會人員座位間隔。

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