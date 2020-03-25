全台101家KTV、夜店、酒店停業！這「2地區」影響最大

▲截至昨晚共有101家夜店、酒店和KTV停業。（圖／記者許力方攝）



記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（25）日公佈最新疫情，單日新增19例確診，均為境外移入。副指揮官陳宗彥表示，截至昨晚共有101家夜店、酒店和KTV停業，其中有91家為自主停業、10家由地方政府規定要停業，而停業最多的地區是桃園跟台中。

請繼續往下閱讀...

▲副指揮官陳宗彥說，室內超過一百人、室外超過五百人以上公眾集會活動建議停辦，以此減低社區感染風險。（圖／記者宋良義攝）



副指揮官陳宗彥指出，「從今天開始，室內超過一百人室外超過五百人以上公眾集會活動建議停辦減低社區感染風險，當然依照我們之前頒定的活動指引部分，六項參考指標請大家依循，不管你是一百以下五百以上，有研議評估辦理建議要依照這六項指標評估，評估完後還是認為屬於高風險性的部分建議要延期或停辦。」

陳宗彥說，這六項指標包括事先是否確實掌握參加者資訊人員名單，活動空間是否足夠通風，狀況是不是良好，包括活動者參加者的距離，是不是保持距離；另外，就是固定位置或不特定位置是不是有一定界定，包括活動持續時間最後能不能落實，個人不管是手部衛生或是配戴口罩動作，這幾個指標請準備要辦理相關活動的單位一定要落實要去做評估。