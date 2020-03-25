大巨蛋環差「有條件通過」復工有望？　柯文哲一句話回應了

▲柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

記者楊蕓／台北報導

台北大巨蛋25日上午環評會再審，歷經2個多小時討論，最後「有條件通過」，附帶意見要求遠雄於1個月內補齊資料送委員確認。對此，台北市長柯文哲在立法院受訪時被問到是否大巨蛋復工有望，他先是嘆口氣，並說「接下來要做的事情多的很，像是申請建照等等程序，沒那麼容易啦！」

台北市政府過去認定大巨蛋未按圖施工，2015年勒令遠雄停工。去年7月都審闖關成功，2月北市環境影響評估審查委員會召開大巨蛋環境影響差異分析報告，光害、交通動線、生態池等都被質疑，委員要求遠雄補齊資料再審。25日上午環評會再審，歷經2個多小時討論，最後「有條件通過」，附帶意見要求遠雄於1個月內補齊資料送委員確認。

柯文哲25日中午赴立法院民眾黨團召開黨務聯繫會報，會後受訪時被媒體追問此事，僅嘆口氣說「唉…接下來要做的事情多的很，像是申請建照等等程序，沒那麼容易啦」，隨後便快步離開。

遠雄發言人楊舜欽表示，會依照環差會議的決議，在時間內補足資料說明，資料就再送回到都發局核備。他表示，目前台建中心性能審查已經通過，剩下營建署的圖面競合審查，等到資料補送給環差委員會，大約2到3周的作業準備時間，再向市府提出建照的申請，「約2個月時間，就可以復工，接著工期約1年半就能全部完工」。