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趁亂闖關！大巨蛋環差通過　復工有望力拼柯文哲任內完工

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▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府過去認定大巨蛋未按圖施工，2015年勒令遠雄停工。去年7月都審闖關成功，2月北市環境影響評估審查委員會召開大巨蛋環境影響差異分析報告，光害、交通動線、生態池等都被質疑，委員要求遠雄補齊資料再審。25日上午環評會再審，歷經2個多小時討論，最後「有條件通過」，附帶意見要求遠雄於1個月內補齊資料送委員確認。

遠雄發言人楊舜欽表示，會依照環差會議的決議，在時間內補足資料說明，資料就再送回到都發局核備。他表示，目前台建中心性能審查已經通過，剩下營建署的圖面競合審查，等到資料補送給環差委員會，大約2到3周的作業準備時間，再向市府提出建照的申請，「約2個月時間，就可以復工，接著工期約1年半就能全部完工」。

今日的環差審議因與市府代表委員有利益關係，因此全數迴避，由府外委員張添晉擔任主席主持，北市議員許淑華與簡舒培、林亮君，以及華聲里長陳金花、新仁里長吳建德等都到場表達意見。

▲▼大巨蛋環評。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市府今進行大巨蛋環差審議。（圖／記者陳家祥攝）

首先發言的簡舒培指出，光復南路北往南方向，在非尖峰時間的交通流量就非常繁忙，但現在還要在光復南路內側做一個地下道出入口通往園區地下停車場，對交通、環境的影響非常劇烈。她質疑，車型地下道到底在合約上是誰要做的，如果是遠雄要做，遠雄怎麼可以在公有道路上任意開一個洞任意進出？如果遠雄可以，未來每個建商都可以這樣做，會開一個先例。

許淑華則質疑，大巨蛋鈦鈑反光問題未解，遠雄處理態度消極，先是稱塗料不願意塗太厚、還回應光復國小可以加裝窗簾；此外，周遭民眾也擔心，不清楚塗料經過陽光照射是否有味道、是否影響民眾身心。

林亮君則質疑，2011年大巨蛋環評通過的容留人數為59833人，但大巨蛋本體的看台就有4萬人，球場容留人數為1.5萬人，環評人數59833是否合理？到底各建築物所有人數總和是多少？園區容納人數是多少人？若按照性能審查是5萬多人，影城棟商場動全部加起來是多少人？若超過環評人數，這次還差審議人數部分就要請開發單位再度說明，以及對於環境影響有沒有低估的可能。

▲▼大巨蛋屋頂使用鈦版，因為反光太亮，影響附近居民生活。（圖／記者林裕豐攝）

▲大巨蛋屋頂使用鈦版，因為反光太亮，影響附近居民生活。（圖／記者林裕豐攝）

新仁里長吳建德則拿出照片為證，指松菸園區的生態池水位降低與遠雄蓋大巨蛋有關，還害魚類死亡、蚊蟲孳生，希望能夠解決。此外，他還質疑，光復南路、忠孝東路已經是當地兩個交通瓶頸，「每天幾乎都是塞死的」，遠雄提出路型改善計畫要拓寬車道，是為了未來園區的接駁車臨停，不是真心要改善當地交通，未來交通恐會塞爆。

現場的北市府都發局代表回應，都審已過，需環差通過才能核發變更執照；出席的交通局、新工處、水利處、文化局、體育局、信義區公所、捷運局等市府機關代表，均對遠雄的報告無意見。

委員會最後進行閉門會議，最終決議環差審核修正通過，但遠雄應維持原核准綠覆率，並在1個月內回覆其他委員及相關機關所提意見，並在環差報告定稿核備後，變更部分才能施工。同時委員會也做出附帶建議，要求遠雄應對民眾所提的光害及交通動線、文化園區荷花池水位變動妥為因應。

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