李旻蔚挑戰余天失利轉進北市府　新職是柯文哲隨行秘書

▲柯文哲去年多次幫李旻蔚掃街。（資料照／記者宋良義攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰代表參選新北市三重區立委的李旻蔚，挑戰民進黨立委余天失利，選後沉潛一段時日後，李旻蔚在本周一進入北市府，擔任市長柯文哲的隨行祕書。至於是否參選2022議員選舉，她低調回應，現在都在學習中，選舉的事以後再說。

李旻蔚25日陪同柯文哲出席2020台北玫瑰花展，她表示，這是第一個公開行程，之前在爸爸李余典那服務10年，有機會在市府學習、協助，應要把握當下，她表示，週一才報到，都還在學期中，市長第一天只跟她說「認真上工」。

李旻蔚表示，防疫很重要，但媒體事務組還是有很多事要處理，她透露，自己負責閱讀新聞、蒐集輿情， 目前還在熟悉人與北市事務，她也會參加晨會，希望多熟悉北市市政，至於對自己的期許，她說，「就是把工作做到好」。

另外，據了解，民眾黨發言人林珍羽預計4月1日報到，接下北市副發言人一職。對此，北市府發言人戴于文說，李旻蔚為機要任用，她在週一上任，目前協助市長行程以及媒體相關事務，擔任隨行秘書；林珍羽也是機要任用模式，公文流程跑完了，預計下週報到。

▲李旻蔚去年與余天、李翁月娥競爭新北三重區立委。（合成圖／資料照）