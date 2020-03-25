又一留學生中鏢！與高中友「同遊英返台」...居家檢疫時發病確診

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增19例境外移入新冠肺炎，累積病例235例。其中，案233於去年到英國就學，之後與高中同學（案210）同遊英國，並一同返台。起初入境時無症狀，之後在居家檢疫過程中發病，經安排通報於今日確診。

指揮中心指出，案233於2019年12月至英國就學，3月13日至21日與高中同學（案210，3月24日確診）同遊英國並一同返國，案233入境時無症狀故返家居家檢疫，於3月23日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。

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針對案233和案210感染源部份，指揮中心周志浩表示，由於案子到滿晚才確定，目前在還在追蹤匡列中，告一段落後會再報告。

此日新增的19例為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12日至22日，發病日介於3月15日至23日。個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。

過去針對國外留學生境外移入案例，網路出現批評聲浪，認為會消耗國內防疫量能消耗，指揮官陳時中曾對此回應，不應該責備這些不是去旅遊的國外學生，認為留學生們回台只要做好居家檢疫，有症狀立即通報採檢，就能團結度過。