航空人員接連確診！陳時中強調：空服員轉飛前至少要「5天自主檢疫」

▲0325中央流行疫情指揮中心。（圖／攝影中心記者攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎擴散，交通部次長王國材今日證實，已知華航有2名貨機機師確診。立委邱顯智今日爆料，長榮航空有空服員確診。空服員工會表示，已向長榮航空求證，確實有收到組員疑似確診的通報。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，機組人員結束任務立刻要轉飛者，至少要有5天居家檢疫。

指揮官陳時中表示，針對航空公司機組人員14天檢疫期，有特別規定可以豁免，若要進入社區也要進行14天檢疫，如果要馬上轉飛者，則至少要有5天居家檢疫。

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陳時中表示，與確診者有直接相關者一定會接到通知，內部管理則是需要加強自主健康管理或行政措施，讓大家更安心，會請交通部協助航空業者協商處理程序，這僅是讓大家安心的部分。他強調，大家真的可以放心，沒被通知到都是很安全的。

邱顯智今日出席立法院交通委員會，質詢時出示相關機組員簡訊，內容寫道已有空服員確診，他問王國材，除華航機師外，也有航空公司組員接獲通知，「我知道不是華航的，你知道是哪一家嗎？」

對此，王國材回應，僅知道目前已知道華航有2個機師確診，空服員部分還沒有掌握到。但根據邱顯智的爆料內容，明白寫著是長榮航空，他也痛批交通部被蒙在鼓裡，很離譜。長榮航空則表示，針對個案不能做任何評論，一切由疫情指揮中心對外回應。

桃園市空服員職業工會指出，昨日有若干長榮空服員收到因組員確診需隔離的公司簡訊，工會向長榮航空公司求證，公司表示有收到組員疑似確診的通報，因此先從嚴隔離有相關接觸史的組員，但尚待疾管署的正式通報，基於個資保護和傳染病防治法，相關資料不便透露，皆遵循中央疫情指揮中心的判斷。