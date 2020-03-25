防群聚感染！紐約市長宣布：準備釋放300名「非暴力」囚犯

▲紐約里克斯島（Rikers Island）監獄。（圖／達志影像／美聯社））



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約市新冠肺炎疫情嚴重，市內確診人數逼近1.5萬人，紐約市長白思豪24日宣布．正準備釋放300名刑期在1年以下的非暴力囚犯，避免在監獄內出現群聚感染。

白思豪（Bill de Blasio）在記者會上宣布，將會釋放里克斯島（Rikers Island）上約300名非暴力囚犯，而這些囚犯的刑期都不到一年。據了解，紐約市共關押了5000多名囚犯，大部分都在里克斯島，其中約有500名是非暴力的輕罪犯，白思豪表示，他會優先釋放70歲以上的罪犯，但絕對不會釋放家庭暴力與性侵犯。

目前紐約市正在與檢察官協調，另外近百名正等待審判的囚犯是否適用此標準，紐約警察局局長謝伊（Dermot Shea）表示，釋放囚犯的決定十分困難，但基於避免群聚感染與人道立場，他支持市長的做法。

白思豪指出，該市確診病例已經突破1萬4776人、累計131死，皇后區4364佔最多，接著市布魯克林4237例，曼哈頓2887例，布朗克斯2328例，史坦頓島935例。

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