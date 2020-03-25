韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光

▲韓國採「得來速」模式，一天採檢量可達萬件，但台灣的疫情指揮中心認為，除非出現大量找不到感染源或本土傳播個案，否則不會跟進，因現階段採檢方式已可掌握相關接觸者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，台灣第2階段防疫重點已由「圍堵」轉向「減災」，大戰略是全力壓制這波疫情浪峰、推遲疫情爆發的時間；第二個壓制浪峰的關鍵在於採檢能否精確，這關乎能否進一步鎖定相關接觸者，切斷病毒傳播鏈。至於為何台灣至今未比照韓國「得來速」模式全面「普篩」？中央流行疫情指揮中心官員接受本刊採訪點出關鍵原因。

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政府目前指定161個社區採檢院所，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥接受本刊採訪時表示，採檢最終目的是找出感染的確定病例，採檢範圍要不要擴大，關鍵有二，一是能否找出感染源，二是有沒有進入大規模社區傳播。

韓國的「得來速」式檢疫所，民眾只要開車到定點，打開車窗，就有專人問診、測量體溫及採取檢體，一天採檢的量可達上萬件。對此，莊人祥表示，韓國是因爆發大規模社區傳播，加上找不到確切感染源，才須大量採檢篩出確定病例；至於台灣目前境外移入個案多，加上一入境就啟動14天居家檢疫，現階段要找出感染源、鎖定接觸者不會太難，除非出現找不到感染源的大規模社區傳播，才有必要大量採檢篩出確定病例。

莊人祥說，現階段採檢會視狀況靈活調整，22日出現的長照機構確診個案，一晚就迅速採檢81件，除了希望有效率地找出感染源，另也因機構內多是年長者或有慢性病史者，因此判斷必須大量採檢機構內人員，才能有效防堵疫情擴散。

此外，他表示，疫調也非常重要，須找出確定病例的接觸者、切斷傳播鏈，自3月19日起入境者全面居家檢疫後，一方面阻絕入境者的傳播鏈，二也可舒緩疫調壓力，若一旦本土病例增多、乃至於社區感染擴大，屆時不只當地衛生局人員，包括防疫醫師等都須合組團隊一起疫調。



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