　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

韓國採「得來速」模式，一天採檢量可達萬件，但台灣的疫情指揮中心認為，除非出現大量找不到感染源或本土傳播個案，否則不會跟進，因現階段採檢方式已可掌握相關接觸者。（達志影像）

▲韓國採「得來速」模式，一天採檢量可達萬件，但台灣的疫情指揮中心認為，除非出現大量找不到感染源或本土傳播個案，否則不會跟進，因現階段採檢方式已可掌握相關接觸者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，台灣第2階段防疫重點已由「圍堵」轉向「減災」，大戰略是全力壓制這波疫情浪峰、推遲疫情爆發的時間；第二個壓制浪峰的關鍵在於採檢能否精確，這關乎能否進一步鎖定相關接觸者，切斷病毒傳播鏈。至於為何台灣至今未比照韓國「得來速」模式全面「普篩」？中央流行疫情指揮中心官員接受本刊採訪點出關鍵原因。

請繼續往下閱讀...

政府目前指定161個社區採檢院所，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥接受本刊採訪時表示，採檢最終目的是找出感染的確定病例，採檢範圍要不要擴大，關鍵有二，一是能否找出感染源，二是有沒有進入大規模社區傳播。

韓國的「得來速」式檢疫所，民眾只要開車到定點，打開車窗，就有專人問診、測量體溫及採取檢體，一天採檢的量可達上萬件。對此，莊人祥表示，韓國是因爆發大規模社區傳播，加上找不到確切感染源，才須大量採檢篩出確定病例；至於台灣目前境外移入個案多，加上一入境就啟動14天居家檢疫，現階段要找出感染源、鎖定接觸者不會太難，除非出現找不到感染源的大規模社區傳播，才有必要大量採檢篩出確定病例。

疫情指揮中心指揮官陳時中（左）直言，這波防疫的重點不在「它不來」，而是來了要怎麼處理它。

莊人祥說，現階段採檢會視狀況靈活調整，22日出現的長照機構確診個案，一晚就迅速採檢81件，除了希望有效率地找出感染源，另也因機構內多是年長者或有慢性病史者，因此判斷必須大量採檢機構內人員，才能有效防堵疫情擴散。

此外，他表示，疫調也非常重要，須找出確定病例的接觸者、切斷傳播鏈，自3月19日起入境者全面居家檢疫後，一方面阻絕入境者的傳播鏈，二也可舒緩疫調壓力，若一旦本土病例增多、乃至於社區感染擴大，屆時不只當地衛生局人員，包括防疫醫師等都須合組團隊一起疫調。


更多鏡週刊報導
【境外感染狂襲台5】隔離病床「傳咧等」　五階段開外掛擴充OK了
【境外感染狂襲台6】百年瘟疫歷史重演　2城居民生死就在一念之間
【獨家】【境外感染狂襲台7】發燒37.9度被嫌不夠燙　5通電話錄音爆收容所不人道

ET快訊
華航2機師確診！交通部查漏洞：要了解他們在外站行為
桃園2國中生沖繩返台入住　社區主委公布「X號X樓居家檢疫」！
韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「第一節車廂先下車」網控台鐵黑錢　林佳龍神回覆：麥擱問啊

終於回家了！第二批武漢包機返台「361人解除隔離」　陸配讚：阿中部長鋼鐵人

彰化再添一樁！居家檢疫外出趴趴走　遊荷返國夫妻被查獲

華航2貨機機師確診　交部急查漏洞「了解他們在外站的行為」

APP買口罩「停在更新提醒」　健保署長「教1招」瞬間預購成功

翡翠水庫驚見上百廢液桶！銅濃度超標3倍...全是新北印刷廠產出

網嗆「不敢禁台灣人出國就是指揮失敗」　醫回擊打爆：不是封城就叫有guts

「台灣會打贏這場戰疫！」武漢返台民眾出關　13歲小妹手寫信：感謝許多無名英雄

韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光

四技二專統測可補考！比照國中會考　20考試群類採A、B卷

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

「第一節車廂先下車」網控台鐵黑錢　林佳龍神回覆：麥擱問啊

終於回家了！第二批武漢包機返台「361人解除隔離」　陸配讚：阿中部長鋼鐵人

彰化再添一樁！居家檢疫外出趴趴走　遊荷返國夫妻被查獲

華航2貨機機師確診　交部急查漏洞「了解他們在外站的行為」

APP買口罩「停在更新提醒」　健保署長「教1招」瞬間預購成功

翡翠水庫驚見上百廢液桶！銅濃度超標3倍...全是新北印刷廠產出

網嗆「不敢禁台灣人出國就是指揮失敗」　醫回擊打爆：不是封城就叫有guts

「台灣會打贏這場戰疫！」武漢返台民眾出關　13歲小妹手寫信：感謝許多無名英雄

韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光

四技二專統測可補考！比照國中會考　20考試群類採A、B卷

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

「口罩2.0」第2波預購開跑！蔡英文暖提醒「不用搶快」…最快4／2能拿到

防群聚感染！紐約市長宣布：準備釋放300名「非暴力」囚犯

馬辦：政府應撤銷黑名單　讓滯留湖北國人返台

驚悚畫面曝！到林口服務不到半年…開朗警「重機對撞機車」　2人瞬間噴飛慘死

捐4500個口罩給中國…豐川市長後悔了：能否還回來？無錫火速「10倍返還」

「第一節車廂先下車」網控台鐵黑錢　林佳龍神回覆：麥擱問啊

BMW汎德預告「2系列Gran Coupe」4月上市　306匹M235i自258萬起

防疫無漏洞治安零死角！　白河警強力清山掃蕩治安

投資人注意！趁股價低檔規劃移轉子女　可省贈與稅

情侶國道吵架車子突然向右移 熱褲女「跳出車」路肩翻滾

生活熱門新聞

台是否封城　陳時中：準備已就位

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

大學生返台居檢開轟趴　囂張下場讓同棟住戶傻眼！

一張曲線圖藏台灣防疫新戰略　歐美名人瘋傳

最新研究：台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生！　論文登上國際期刊

10縣市都新增！全台216例確診分布揭曉　7淨土曝光

今防大雨地區曝　下波雷雨鋒面變天…最冷時間出爐

美疫情故事比電影更恐怖　醫：如果發生在台灣會怎樣？

韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光

獨／雄獅自費400萬包機救回72台人

R0值若飆破2「雙北得封城」

滯秘魯台人還想繼續玩？領隊打臉「無法出門」

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

更多熱門

相關新聞

彰化遊荷返國夫妻　居家檢疫外出

彰化遊荷返國夫妻　居家檢疫外出

居家檢疫又趴趴走！彰化縣1對陳男及謝女夫妻自荷蘭返國，違反居家檢疫14天的規定外出，謝女說要去藥局拿藥跟買菜、陳男說要去談生意，兩人被警方攔截，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

華航2機師確診　交通部要求了解

華航2機師確診　交通部要求了解

關鍵字：

鏡週刊武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台是否封城　陳時中：準備已就位

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

劉真「政大校花傳奇」曝光！

約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就是那麼OO還說不要」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面