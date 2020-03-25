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「台灣會打贏這場戰疫！」武漢返台民眾出關　13歲小妹手寫信：感謝許多無名英雄

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▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，蘭陽檢疫所出關。（圖／記者游芳男翻攝）

▲13歲的小妹妹手寫感謝信。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

新冠肺炎疫情疫情延燒，第二批武漢包機載回361人，在經過為期14天的隔離後，終於在今（25日）清晨出關。其中位於蘭陽檢疫所的13歲小妹妹離開前還遞上親筆手寫信表示感謝；另名年僅9歲的小弟弟也手繪防疫人員辛苦守護國門前線的話做，表達對所有檢疫人員的感謝。

第二批返台的361人中，有112人入住宜蘭蘭陽檢疫所，一名13歲的小妹妹與媽媽一起隔離14天，出關時寫下感謝信函，「各位哥哥、姐姐、叔叔、阿姨，謝謝你們14天以來無微不至的照顧，無論是幫忙送飯、收垃圾的工作人員，或是每天關心我們身體的醫護人員，你們辛苦了，請記得要好好休息！另外感謝所有防疫指揮中心的同仁、陳時中部長、還有許多無名英雄，持續努力，台灣會打贏這場戰疫！」

請繼續往下閱讀...

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，蘭陽檢疫所出關。（圖／記者游芳男翻攝）

▲9歲的小弟弟畫下畫作表達感謝之意。（圖／記者游芳男翻攝）

而另名與母親和弟弟入住的9歲小男童，則是用畫筆畫下童真的作品，自武漢返台的包機在大台陽下飛抵國門，而地面上還有早就全副武裝的防疫人員、以及醫護人員正在辛苦等待的她們歸國，位全體國人把守國門前線；小男童還寫下大大的「加油」字樣，並表示「謝謝你們一直用心的照顧我！」

據了解，蘭陽檢疫所最多可容納150人，內部房間配置電視、冷氣、桌椅、洗衣機等生活家電用品，環境算是相當不錯，此次共有112人入住，也不會太過擁擠；25日清晨6時，隔離民眾統一出關，現場共出動4部遊覽車接駁返家，也有部分民眾自行搭車離開，為確保現場周邊交通秩序順暢，宜蘭縣警方一早即出動警力實施交通管制，協助指揮引導接送車輛並疏導周邊路口交通，順利完成此次為期14天的集中隔離勤務。

▼蘭陽檢疫所隔離民眾今晨統一出關。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，蘭陽檢疫所出關。（圖／記者游芳男翻攝）

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