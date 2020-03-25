蔡英文一場「府院高層密商」　曝台灣全境封鎖關鍵

▲布局第2階段防疫，總統蔡英文召集府院高層密商，行政院副院長陳其邁在會中建議，入境管制應擴及轉機客。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊調查，台灣第2階段防疫重點已由「圍堵」轉向「減災」，大戰略是全力壓制這波疫情浪峰、推遲疫情爆發的時間；第一個關鍵是持續升高邊境管制措施。參與防疫決策的官員直言，上一波從中港澳入境的邊境相對好鎖，但這波境外移入是來自歐美、東南亞、東北亞、土耳其等地區，等於所有回台灣的班機，不論轉機或直飛都有潛在風臉，因此邊境必須嚴守、嚴管，只要把可能傳染者入境降到最低、最少，就能減緩社區感染。

「現在不做，接下來就晚了！」就在18日我國確診案例破百人當天，陳時中宣布，自19日起，外籍人士除了持有居留證、外交或商務履約證明，以及其他經特別許可外，其餘一律限制入境，一旦入境後，不論本國籍或外國籍，全都要居家檢疫14天。

本刊調查，就在19日我國宣布全面限制外國人入境當天，蔡英文除了在總統府對全國人民發表談話，也召集府院高層密商防疫策略，會中行政院副院長陳其邁提出建議，認為除限制入境，邊境措施應再納入轉機客，以減少人口跨境移動的傳播風險，隨後，指揮中心22日宣布，自24日起全面禁止旅客登機來台轉機。

此外，21日零時起，全球旅遊疫情建議也全面升至第三級警告，只要是非必要赴三級警告的國家或地區，不但不可領取防疫補償，另還要加徵必要費用，一旦確診還會被公布姓名。當天同時也宣布，居家檢疫的對象往前回溯，3月8日到18日之間自美國、東亞國家入境有症狀者，均須居家檢疫14天並採檢。

在居家檢疫方面，台灣一直被各國稱讚的科技防疫也再度進化。指揮中心18日宣布啟動電子圍籬智慧監控系統，將透過手機定位方式掌握居家隔離和居家檢疫者的行蹤；本刊調查，為避免侵犯隱私，系統採自動化設計，並依鄉村、都市分區設定不同的居家半徑，只要一離開系統設定的檢疫範圍滿2次，系統就會在10分鐘內自動發送「告警簡訊」給當事人及民政、衛政與轄區警察。此措施引起國際媒體關注，《路透社》更以「台灣引領疫情監測浪潮」為題報導，指台灣是第一個採手機系統追蹤居家隔離者的政府。



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