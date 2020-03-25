上海新增19例確診　「3例都是台北轉機」2人搭機就有症狀

▲上海機場內的檢疫人員。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

新冠疫情已在全球大流行，上海24日新增19例境外輸入新冠肺炎確診案例，其中3名確診病例都於3月陸續從美國起飛，經過台北轉機，之後於隔離期間確診。

根據上海市衛健委微信公眾號「健康上海12320」消息，截至3月24日24時，累計報告境外輸入性確診病例94例，現有14例境外輸入性疑似病例正在排查中。

其中3例曾經過台北轉機，第一位為上海籍，在美國留學，3月18日從美國出發，19日從台北轉機抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離，期間出現症狀，之後被確診。

▲來自嚴重疫區國家航班，上海浦東機場全程高規格防疫。（圖／翻攝環球網）

第二位則是美國籍，3月21日從美國出發，經台北轉機後於3月22日抵達上海浦東國際機場，入境時就已出現症狀，被送往指定隔離醫療機構，之後經檢測後確診。

第三位則同為美國籍，從3月16日自美國出發後，經台北轉機於3月17日抵達上海浦東國際機場，因為有出現症狀，入關後直接送往指定醫療機構，檢查後也確診。

3月24日0—24時，上海新增治愈出院1例，為義大利輸入性病例。死亡1例，為男性，81歲，既往有肝腎功能不全、冠心病、房顫史，入院即告危重，先後予以呼吸機、ECMO（體外膜肺氧合）、CRRT（持續性腎臟替代療法）治療，經全力搶救無效死亡。

截至3月24日24時，累計治愈出院330例，死亡5例。現有98例在院治療（含境外輸入性91例），其中病情平穩90例，重症2例，危重型6例。