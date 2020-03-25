全台首例！9房客遭縱火男害死　中和女房東「消防疏失」起訴

記者黃翊婷／綜合報導

緬甸華僑李國輝2017年11月22日在新北市中和區興南路出租套房縱火，導致9人死亡。雖然李的案件仍有待法院審理，但死者家屬發現連姓女房東沒有做好套房的消防安全措施，一氣之下決定提告，新北地檢署昨日（24日）依過失致死罪起訴房東，堪稱是全台首例。

▲李國輝曾當庭宣稱不怕死，法官要怎麼判都可以。（圖／記者陳豐德攝，下同）

這起縱火案發生在2017年11月22日，曾有2次縱火行為的李國輝自稱，受到友人在臉書群組以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，為了逃避幻聽多次搬家，輾轉來到胡姓友人的租屋處，並同意支付每月2500元的費用換取住宿；事發當天他又聽到幻聽，於是拿著裝有汽油的寶特瓶縱火報復，結果卻造成胡姓友人和另外8名房客命喪火窟。

由於李男一、二審皆被判處死刑，至今都沒有對受害者家屬道歉，還在開庭時威脅證人，讓失去親人的家屬相當不滿，出了法庭依舊難平怒氣，大罵李是在裝蒜，在台灣生活18年怎麼可能完全聽不懂中文，況且他接受偵查、一審時都可以用中文溝通，更審卻假裝聽不懂，「如果台灣法律變成這樣，殺人都可以逃過死刑的話，那大家都可以幹了，9條人命耶！」

▲事件發生之後，曾有死者家屬痛罵房東無良。

雖然李男一案仍在法院審理當中，但有家屬發現，該出租套房不僅是違建，也沒有通過消防安檢，一間公寓又隔成那麼多房間，間接導致無辜房客身亡，應該也要受到責任追究，因此決定對連姓女房東提告。

新北地檢署檢察官調查，確認連女並未申請變更審查房屋用途，4樓以及頂樓加蓋也沒有設置遮蔽物，火災發生後產生大量濃煙，卻被頂樓加蓋堵住，加上屋內通道狹窄，導致9名死者中有7人是遭到嗆死，顯然有消防方面的疏失，24日依過失致死罪起訴她。