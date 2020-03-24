內政部次長陳宗彥說「票投小黨是浪費」　北檢：大法官認證過的選舉事實

▲內政部次長陳宗彥說票投小黨是廢票，被檢察官認為在陳述事實，不違反《選罷法》。（圖為資料照／記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

內政部政務次長陳宗彥在去年底大選期間說出「投給小黨是浪費選票」，被質疑是打壓小黨，挨告涉嫌違反《選舉罷免法》中的意圖使人不當選罪，但是台北地檢署檢察官查出，大法官曾為了政黨票門檻一事，作出釋字721解釋，當時就有大法官在意見書中指出這種形同「廢票」的選舉必然結果，陳的說法符合現實，24日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

陳宗彥是在2019年12月14日出席活動時表示，「政黨票投給小黨是浪費選票」，呼籲新住民「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」，雖然陳宗彥事後在臉書上道歉，但當時的新黨不分區候選人邱毅、一邊一國行動黨已分別提出告發。

但大法官在2014年針對單一選區兩票制及不分區門檻一案，做出釋字第721號合憲解釋的時候，至少有2名大法官李震山、羅昌發的協同意見書中，分別提到確實會出現小黨獲得低於門檻的選票，因喪失席次的分權，因此使得選票形同「廢票」。檢察官因此認為，陳宗彥所說的是選舉制度下的必然結果，並非造謠不實，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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