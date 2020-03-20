種大麻最少關5年…大法官認「違憲」！法務部研擬修法

▲司法院祕書長林輝煌解釋釋字790號。（圖／記者吳銘峯攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大麻為毒品危害防制條例所列中的二級毒品，其中第12條規定，種植大麻未將其製成毒品，可判5年以上有期徒刑，讓3位法官認為不合理，聲請釋憲。對此，大法官認定違憲，法務部即日起將研擬修法。

台灣高等法院台中分院、新竹地院、高院及一名種植大麻被告的男子，認為毒品危害防制條例第12條第2項規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金。」牴觸憲法中的人身自由、基本人權，申請釋憲。

▲大法官認為5年刑期過重，且未考慮情節，因此認定違憲。（示意圖／免費圖庫pixabay）



大法官表示，此法規不論情節輕重，皆處以5年以上有期徒刑，雖情節輕微者可依刑法第59條減刑，但最低刑度仍有2年6月，無法再引用第17條「偵查及歷次審判中均自白者」再次減刑，因此認定不合理，釋字790號解釋宣告違憲。

此案被告在住處栽種大麻，但未加工製成製成毒品。據《聯合報》報導，大法官書記處處長許辰舟指出，過去有人為了「觀賞」而種植大麻，刑期5年實在過重。

大法官釋憲後，法務部官員表示，對大法官會議的解釋予以尊重，即刻起將研擬修法。

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