台鐵「髮夾彎」3小時從不懲處改「行政調查中」　將辦謊報杜拜遊員工

▲台鐵員工至杜拜旅遊返國身體不適，二採陰性已在家自主健康管理。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，全球疫情險峻。台鐵一名員工於3月1日到6日至杜拜旅遊，回國後21日出現身體不適就醫，旅遊史因此曝光。台鐵局上午強調，該員工請假當時，杜拜並非第三級警告地區，依規定不需通報，因此「不會懲處」，時隔數小時後又改口將進行「行政調查」。

台鐵一名員工3月1日到6日至杜拜旅遊，據傳，該員工以照顧父親為由請假，並未向台鐵通報出國計畫，他在21日出現身體不適，就醫後才讓旅遊史曝光，甚至傳出他曾參加大型演習活動，導致台鐵人心惶惶。

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▲台鐵員工每日都會面對大量旅客。（圖／台鐵局提供）

對此，台鐵工務處長陳仲俊今日上午表示，「都是聽說」，目前並未聽說他有參加大型演習，且該員工單位不會與旅客接觸，也多在戶外工作，感染風險小，針對他的請假理由，也不是照顧父親，且當時除了陸港澳外，出國不需要特別申報，杜拜也還不是第三級警告國家。

陳仲俊表示，該名員工並沒有違規，因此不會予以懲處，最多口頭告誡，近日也會加強與員工宣導，暫時停止非必要的出國旅遊計畫，他表示，台鐵局的請假系統會要求員工勾選「國內旅遊」或「國外旅遊」，其他細節則不需填報。

據傳，該員工請假時勾選「國內旅遊」，雖然台鐵局上午表示，請假為員工個人權益，該員工請假當時，除至大陸外，都不需要申報原因，只需要單純請假。但時隔數小時後，台鐵局改口，表示會進行「行政調查」，確定該名員工是否有謊稱情形。

台鐵局副局長馮輝昇表示，已在行政調查，並交由所屬段考成委員會依規定處分，另也已加強與員工宣導，暫時停止非必要的出國旅遊計畫。