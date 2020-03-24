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AirAsia 4/30前出發航班可「無限次免費改票」　也可選退信用點數

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▲▼AirAsia 亞航。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia提供4/30前出發旅客，可無限次免費改票或退回信用點數的方案。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，AirAsia表示，將為所有於3月22日或之前所訂購之2020年4月30日前出發乘客，提供旅行彈性，旅客可無限次免費改票或選擇將票價轉為信用點數，盡可能降低因為政府旅遊限制以及疫情狀況所造成的影響。

AirAsia表示，2種修改方案符合條件為所有2020年3月22日或之前所訂購的航班，所訂購航班日期必須為2020年4月30日前，並可適用於AirAsia全集團所有航班，僅泰亞航（航班代號FD）國內航班除外。以上條款僅適用於透過AirAsia官網所進行的預訂。

請繼續往下閱讀...

▲▼Airasia亞航開航台北-沖繩航線。（圖／亞航提供）

▲符合條件旅客，可選擇修改航班或是將票價轉為信用點數。（圖／AirAsia提供）

符合條件的乘客可透過AVA虛擬客服選擇下面兩種方案：

1.無限次數修改航班：AirAsia提供無限次數修改航班免手續費服務，乘客可於航班出發48小時前更改為2020年10月31日前出發之同一航線任何航班，無需繳交任何費用，視航班機位狀況而定。

2.信用帳戶： AirAsia也提供將機票轉為信用帳戶的選擇， 信用帳戶是將票價轉為信用點數的一種會員服務，有效期間為入帳後365天內，可重新訂購官網已發佈航班時間的任何一個日期與航班，即兌換機票之出發日期不受限於365天內，官網上所有販售機票皆可兌換。

▲▼AirAsia宣布8月1日正式首航高雄-宿霧航班。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia表示，因有大量諮詢業務需要處理，會優先以即將出發的乘客為主，希望乘客能夠耐心配合。（圖／AirAsia提供）

AirAsia說，受取消航班受影響的乘客，會在最短時間收到郵件或是訊息通知，若透過旅行社或線上購票網站完成預訂之旅客必須透過原購買平台詢問相關操作指引。

疫情期間，AirAsia虛擬客服需要處理大量諮詢業務，AirAsia表示，將繼續竭盡所能為受到影響的所有客人提供協助，且會優先處理即將出發的乘客，希望各位乘客能夠耐心配合。

●AirAsia 3-5月異動航班整理：https://reurl.cc/1xgbV8

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