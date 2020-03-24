前晚喝高粱還沒退...騎士被攔查心虛催油門　警員慘遭拖行10米

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前在路上巡邏時，發現1名機車騎士沿路搖晃，上前攔查對方時，騎士假意配合停車，但卻在警方通報警力時趁隙落跑，警員徒手拉著機車在拖行，最後騎士撞上路過機車後才停下，遭警方帶回派出所偵訊。

據悉，22日上午10時許，萬華分局青年路派出所警員王開威在巡邏時，發現49歲的黃姓男子騎車搖晃，看起來疑似有酒駕行為，於是上前將人攔下，但黃男卻假意停車配合，王姓警員發現其身上有濃厚酒味。

王警隨即拿起無線電通報警力到場支援，但黃姓騎士竟然想趁隙逆向落跑，王警見狀緊急拉住黃男車尾，但卻慘遭對方拖行10公尺，最後黃姓騎士因撞上其他路過機車才停下，王警緊急上前將人拉住。

▲男子酒駕拒測逃跑，警員拉車尾慘被推行數十公尺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後對黃姓騎士進行酒測，酒測值高達0.59，隨即將人帶回派出所。黃男說前一天晚上與友人飲酒，席間開了一瓶高粱，但沒想到酒精未退又遭攔查，因為心虛所以想逃跑。

英勇的王姓警員則是左腳扭傷，其他身上並無嚴重傷勢，警方訊後也依照公共危險、妨害公務等罪將黃男送辦。警方呼籲，目前新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，許多民眾認為警方不會在疫情期間進行近距離酒測勤務，但警方強調，酒後駕車執法不打烊，提醒駕駛不要心存僥倖酒駕上路。

北市政府警察局交通大隊表示，執行酒駕勤務的警員都一律配戴口罩，受測者也都使用全新包裝的吹嘴，在實施酒測前也全程消毒，確保警民衛生安全。

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