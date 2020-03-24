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防疫減少群聚感染　永康分局首採與派出所視訊會議

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▲防疫期間為保護員警，減少群聚感染機會，永康分局主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長待在派出所與分局同步視訊，妥善運用科技維持公務運作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲防疫期間為保護員警，減少群聚感染機會，永康分局主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長待在派出所與分局同步視訊，妥善運用科技維持公務運作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫期間為保護員警，減少群聚感染機會，3月23日永康分局主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長待在派出所與分局同步視訊，妥善運用科技維持公務運作，防止肺炎病毒在公務機關伺機漫延擴散，影響警政運作。

台南市長黃偉哲及警政署特別重視防疫期間員警的自主健康管理，尤其在各項會議，一再的叮嚀各單位，務必做好各項防範措施，以利執行防疫工作。隨著疫情不斷升溫，永康分局今天下午召開主管會報，遵循警察局會議模式，與外勤派出所改採「視訊」方式進行，各單位主管也加大座位間距，並保持會議室空氣流通，減少交叉感染可能性。

▲防疫期間為保護員警，減少群聚感染機會，永康分局主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長待在派出所與分局同步視訊，妥善運用科技維持公務運作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對因應嚴重特殊傳染性肺炎社區感染超前部署，永康分局做最嚴謹的整備，特別製作「取締酒駕」、「具有居家隔離或檢疫身分人犯的押送程序」等簡易標準作業流程圖，提醒人員注意執勤健康安全，並兼顧洽公民眾的需求。同時亦做好警察機關異地辦公、員警分組、分段、分流的勤務編排、模擬疫情緊急狀況的處理及應變原則等整備，做更妥適安全的警力規劃與任務調配，讓警察的治安工作不受干擾間斷。

▲防疫期間為保護員警，減少群聚感染機會，永康分局主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長待在派出所與分局同步視訊，妥善運用科技維持公務運作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，為避免易造成新冠肺炎群聚感染之密閉營業娛樂場所，成為防疫缺口，特別呼籲實施居家隔離或居家檢疫的民眾務必配合政府防疫政策，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，擅自外出。本分局將配合衞生和經發單位加強臨檢查察，違反者恐面臨重罰，並針對業者道德勸說，響應政府防疫政策，共同抑制疫情滋生。

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