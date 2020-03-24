館長要賣衛生紙！64包888元含運「比好市多便宜」　備20萬箱：我隨時可以賣

▲館長要賣衛生紙，引發網友討論。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路名人「館長」陳之漢創立健身館後，近年來也陸續開設副業，經營服飾品牌「惡名昭彰」，並販售健身食品、蕃薯、冰品和蜂蜜等商品。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「館長開賣衛生紙，64盒888元含運」，因為主打比好市多還便宜，讓網友很好奇「目前有大賣場比館長便宜的嗎？想比價一下。」

這位網友文中表示，他看館長直播時，聽到館長的衛生紙即將開賣，規格是120抽、一抽3層、180mm x195mm，，價格部分是一箱64包888元含運，「比好市多還便宜，預計每天供貨3000箱，他一箱賺100就好。」最後好奇問目前有沒有大賣場衛生紙比館長的便宜的，他想比價一下。

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館長23日在直播中秀出衛生紙，表示他的衛生紙「用的是最高規格的3層」、「製作工廠通過ISO9001／14001的驗證」、「使用原生紙漿，不染色、不含螢光劑，可分散於馬桶。」他強調自己的衛生紙很便宜，比好市多便宜幾塊，而且還含運，製作工廠也是很多大牌衛生紙廠的代工廠。

▲館長強調自己讓利，他賣衛生紙沒賺錢、賣爽的，是希望購買的人可以順便買他網站上的其他東西。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

至於到底館長衛生紙有沒有比好市多衛生紙還便宜，先來算算前者，64包888元含運，等於一包是13.87元，一抽則是0.115元；後者的部分，依據官網資料，最受歡迎的三層抽取衛生紙120抽x24包是345元，一包是14.37元，一抽是0.119元。這一比較下來，確實是館長衛生紙比較便宜。

看到PTT貼文後，其他網友紛紛留言熱論，「館長怎還不開百貨公司」、「衛生紙台灣產能一直很夠啊，而且大廠就那幾家。但這個價格有夠好的選擇」、「比五月花的3層貴一點點」、「一箱賺100還好啦！一盒才賺你1塊半」、「館長自有品牌商品的品質形象屌打C0STC0。」

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