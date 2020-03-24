刈包吉重出江湖！霸氣喊：買不到都來找我拿　「3000包衛生紙」1小時全送完

記者陳韻如／台北報導

萬華人稱「刈包吉」的善心老闆廖榮吉每逢過年就會為街友設宴，而1月底才剛辦完最終回愛心宴的他，24日上午又重出江湖來分享愛。有鑑於近日民眾搶購囤貨潮，讓衛生紙被搶購一空，刈包吉決定在24上午10點開始，免費發送3000包衛生紙及500個包子，另外還加碼了500個肉粽，送完為止。

▲ 刈包吉重出江湖，免費發送3000包衛生紙。（圖／記者黃彥傑攝）

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因為新冠肺炎影響，民眾紛紛到各大通路搶購衛生紙，導致貨架上幾乎空無一物，而刈包吉見狀也二話不說跳出來決定發送愛心，特地跑了5家賣場買了3000包衛生紙，還加碼500個包子、500個肉粽，24日上午在龍山寺對面的廣州街150號前發送，每人限領2包衛生紙及1個包子或肉粽，跟愛心宴一樣，採取先到先贏模式，送完為止。

▲▼刈包吉發送衛生紙，民眾得知消息早早就到現場排隊 。（圖／記者黃彥傑攝）

刈包吉1月22日才辦完最終回愛心宴，而近日看到民眾排隊搶購衛生紙，他不捨大家這麼辛苦，霸氣喊出，「買不到的都來排隊找我拿」。他也提到，這麼做全出自於自己，只是想回饋社會，「我不求回報！」

《ETtoday新聞雲》記者直擊現場也發現，3000包衛生紙不到1個小時就發送完畢，而加碼的包子還一度供不應求，刈包吉才趕緊去買了500個肉粽來發送。此外，現場還出現小小插曲，有民眾重複排隊，但當場被工作人員發現制止，只好摸摸鼻子離開。

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