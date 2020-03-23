高美館投入1.95億外觀改造！打造「一日藝術生態園區」

▲高美館擁有40多公頃生態綠地，將投入1.95億進行外觀改造。（圖／張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄市立美術館擁有40多公頃生態綠地，將投入新台幣1.95億元進行「蛻變與新生 Transformation & Rebirth」美術館外觀改造案，將打造成「一日藝術生態園區」，期望徵得國內外優秀建築師提案，在不影響建築本體結構的前提下，針對美術館主館建築外觀提出改造計畫，為高美館打造新形象，同時解決實際上建物屋頂漏水問題。

高美館自1994年開館至今，已成立25年。2017年轉型行政法人化後，以「邁向新形態美術館」為使命，積極規劃並分階段推出空間改造計畫，啟動參與型的藝術展演活動，期望讓美術館成為城市美好生活的存在。

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今年將啟動高雄市政府編列1.95億經費修繕建築外觀，期待國內外優秀建築師團隊藝術提案能以「外加」或「梳理外皮」的「加冕」概念，強化美術館屋頂功能性與美觀性的新形象。

高美館近期完成的空間改造計畫十分受到好評，一樓104-105展覽室空間改造屢獲國內各空間獎項肯定；去年啟用空間改造後的3樓展覽空間，建置多元史觀典藏特展室、館內推出結合選物店與輕食餐廳的「高美書屋」複合式藝術場域。

今年初則完成門面意象的館前廣場整修，針對美術館園區東側範圍進行入館動線調整、鋪面材質更新並增設步道系統。此外，今年上半年度也將完成噴泉廣場的改、內惟埤環湖步道優化，強化湖景視野。

美術館東、西側園區，以及典藏多功能展示中心「城市典藏記憶庫」也將陸續完成整建，一連串的園區空間改造，將逐步打造出全台最具特色的藝術與自然生態結合的園區，成為「一日藝術生態園區」。



高美館表示，身為高雄文化觀光核心，也是重要文化地標，「蛻變與新生 Transformation & Rebirth」美術館外觀改造案，將重新凝聚觀眾對美術館的關注，並彰顯新型態美術館的創新形象，近期將上網公告，期望徵求國內外建築師專業團隊挑戰，相關資訊可詳「高美館外觀改造」計畫臉書網頁連結。