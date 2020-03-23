　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高美館投入1.95億外觀改造！打造「一日藝術生態園區」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高美館投入1.95億進行外觀改造　打造「一日藝術生態園區」（圖／張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供）

▲高美館擁有40多公頃生態綠地，將投入1.95億進行外觀改造。（圖／張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄市立美術館擁有40多公頃生態綠地，將投入新台幣1.95億元進行「蛻變與新生 Transformation & Rebirth」美術館外觀改造案，將打造成「一日藝術生態園區」，期望徵得國內外優秀建築師提案，在不影響建築本體結構的前提下，針對美術館主館建築外觀提出改造計畫，為高美館打造新形象，同時解決實際上建物屋頂漏水問題。

高美館自1994年開館至今，已成立25年。2017年轉型行政法人化後，以「邁向新形態美術館」為使命，積極規劃並分階段推出空間改造計畫，啟動參與型的藝術展演活動，期望讓美術館成為城市美好生活的存在。

請繼續往下閱讀...

今年將啟動高雄市政府編列1.95億經費修繕建築外觀，期待國內外優秀建築師團隊藝術提案能以「外加」或「梳理外皮」的「加冕」概念，強化美術館屋頂功能性與美觀性的新形象。

高美館近期完成的空間改造計畫十分受到好評，一樓104-105展覽室空間改造屢獲國內各空間獎項肯定；去年啟用空間改造後的3樓展覽空間，建置多元史觀典藏特展室、館內推出結合選物店與輕食餐廳的「高美書屋」複合式藝術場域。

今年初則完成門面意象的館前廣場整修，針對美術館園區東側範圍進行入館動線調整、鋪面材質更新並增設步道系統。此外，今年上半年度也將完成噴泉廣場的改、內惟埤環湖步道優化，強化湖景視野。

美術館東、西側園區，以及典藏多功能展示中心「城市典藏記憶庫」也將陸續完成整建，一連串的園區空間改造，將逐步打造出全台最具特色的藝術與自然生態結合的園區，成為「一日藝術生態園區」。
 
高美館表示，身為高雄文化觀光核心，也是重要文化地標，「蛻變與新生 Transformation & Rebirth」美術館外觀改造案，將重新凝聚觀眾對美術館的關注，並彰顯新型態美術館的創新形象，近期將上網公告，期望徵求國內外建築師專業團隊挑戰，相關資訊可詳「高美館外觀改造」計畫臉書網頁連結。

ET快訊
劉真「錯過郭台銘」遇上辛龍　張大眼洩甜蜜選擇
辛龍痛失劉真崩潰「神隱20小時」　足不出戶讓友人好擔心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

韓國瑜提出設大型檢疫所需求！高雄各場館關閉至5月3日

爽玩杜拜！台鐵員工「出現症狀」隱瞞出國史　同事嚇傻：有參加課程

高美館投入1.95億外觀改造！打造「一日藝術生態園區」

桃園長照護師確診...53住民全移出　勇消密包防護衣連6.5小時出勤累癱

擋新冠肺炎拒大陸…中藥材大漲5成！藥行點名這幾樣

越捷推「SKY COVID CARE」　起飛日30天內萬一確診..可申請保險補助

網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

韓國瑜提出設大型檢疫所需求！高雄各場館關閉至5月3日

爽玩杜拜！台鐵員工「出現症狀」隱瞞出國史　同事嚇傻：有參加課程

高美館投入1.95億外觀改造！打造「一日藝術生態園區」

桃園長照護師確診...53住民全移出　勇消密包防護衣連6.5小時出勤累癱

擋新冠肺炎拒大陸…中藥材大漲5成！藥行點名這幾樣

越捷推「SKY COVID CARE」　起飛日30天內萬一確診..可申請保險補助

網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

韓職／樂天一軍球員陰性重啟訓練　24日再開會討論開幕

中職／全球率先開季且無觀眾　措施可供日、韓職棒參考

快訊／西班牙副首相住院了！　出現「呼吸道感染」症狀

陳長文／防疫「逢中必反」　無辜人民將受害

四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

頸部按摩恐腦中風！醫曝4大血管別亂碰：「大笑」能改善痠痛

金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

2.6米成年瓜頭鯨擱淺宜蘭蘭陽溪口　海巡急救援療傷惜難回天

重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

警夜店抓檢疫趴走基層批作秀！憂密閉空間防護不足成防疫破口

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

Line當機了！中華電信用戶受影響

搶救46天！劉真傳病逝享年44歲　北榮回應了

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

陳時中曝封城SOP　以預先公告為原則

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

阿聯酋航空3/25起停飛客運航班2周

台灣確診+26！1張圖足跡全揭曉

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

30多歲確診女發燒20天後才搭機返台

更多熱門

相關新聞

高美館大改造！共創44公頃藝術生態圈

高美館大改造！共創44公頃藝術生態圈

「高雄市立美術館」在空間與營運改革達成許多重要里程碑！近日除了完成館前廣場的整修，也將與高雄市立歷史博物館、高雄市電影館合作，三館共同啟動「城市典藏記憶庫」，預計坐落於高美館的美術館園區西側，約800坪的輕量建築體將融入結合公共藝術的44公頃生態園區，創造城市「一日藝術生態生活圈」。

130萬人朝聖！錄像藝術大師個展首來台

130萬人朝聖！錄像藝術大師個展首來台

高美館未戴口罩禁入館、活動取消

高美館未戴口罩禁入館、活動取消

高美館走春7大特展+廣場全新開放

高美館走春7大特展+廣場全新開放

人體符咒法術　泰國刺青神秘世界

人體符咒法術　泰國刺青神秘世界

關鍵字：

高美館高雄市立美術館

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面