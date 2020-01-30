高美館「未戴口罩不得入館」　摸黑電影院、草地野餐市集取消





▲高美館即日起「未戴口罩者不得入館」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林育綾／綜合報導

為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒）防疫，即日起高雄市立美術館「未戴口罩者不得入館」，並須配合體溫之量測與酒精消毒。而原訂2/1配合貨櫃藝術節辦理的「摸黑電影院」及2/1-2/2、2/8-2/9的「草地野餐市集」也決定取消。

配合高雄市府防疫政策，即日起高雄市立美術館及兒美館內工作人員，將依規定戴上口罩服務觀眾，而一般民眾「未戴口罩者不得入館」，並須配合體溫之量測與酒精消毒，行政區洽公人員防疫措施亦同。

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另外配合市府防疫通則，暫停室內大型集會及戶外百人以上活動，原訂2/1配合貨櫃藝術節辦理的「摸黑電影院」，還有2/1-2/2、2/8-2/9的「草地野餐市集」已決定取消。

▲原訂2/1配合貨櫃藝術節辦理的「摸黑電影院」，還有2/1-2/2、2/8-2/9的「草地野餐市集」已決定取消。（示意圖／高雄市立美術館提供）

高美館入館動線部分，本館「東側門」將進行管制，北大廳入口處由志工引導並協助噴75%酒精消毒；館內電梯按鈕與洗手間，則加強每日以500PPM漂白水落實清潔及消毒，廁所並提供洗手乳，加強落實傳染病之防範。

民眾如有發燒者（額溫37度C以上）禁止入館，且必須告知14天內是否有中國大陸或金巴黎舞廳活動史，如有相關活動史，本館將立即通報衛生局防疫專線，並協助轉介就醫隔離事宜，如無相關活動史，將勸導就醫。

▲高雄口罩搶購狀況。（圖／記者洪靖宜翻攝）



高美館提醒，防疫人人有責，近期應避免出入人潮擁擠之室內場所，外出務必要戴上口罩，注意用肥皂勤洗手及咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

高雄市衛生局防疫專線（07）7230250

防疫專線1922

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