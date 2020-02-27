130萬人朝聖！5D沉浸式劇場作品首度來台　超跨界錄像藝術大師個展

▲超跨界錄像藝術大師湯尼．奥斯勒的5D沉浸式劇場作品〈莫測高深〉，曾創下130萬人朝聖紀錄，即將在高美館亮相。（圖／Tony Oursler Studio提供）

記者林育綾／綜合報導

超跨界錄像藝術大師湯尼．奥斯勒(Tony Oursler) 即將在高雄市立美術館舉行個展，是亞洲首度亮相，其中他在2016年於紐約展出的5D沉浸式劇場作品〈莫測高深〉(Imponderable)，曾創下130萬人朝聖觀展紀錄，作品也將在高美館展覽中亮相，將於4月11日起展至7月26日。

湯尼．奥斯勒(Tony Oursler) 是美國1970年代首批國際錄像藝術家之一，作品曾在紐約MoMA、倫敦泰德現代美術館等國際知名博物館展出，分別締造上百萬觀展人潮！今年4月將至高美館舉行特展《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》，共展出他的經典作品62件，創作年代從1980年起跨越至今約40年，堪稱是有史以來奧斯勒在全亞洲最完整的經典作品回顧展。

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▲▼超跨界錄像藝術大師湯尼．奥斯勒(Tony Oursler) 即將在高雄市立美術館舉行個展，是亞洲首度舉行。（圖／Tony Oursler Studio提供）

奧斯勒的作品擅長以詭譎的影像結合雕塑及表演，以多重「映像」的投影模擬人類的情感，展現出作品疊影交織的虛構幻象；其創作中最為知名的跨界聯名，就是替英國知名搖滾樂手大衛・鮑伊(David Bowie)製作〈Where are we now〉的MV及〈鮑伊娃娃〉(Bowie Double Doll)。

此外，奧斯勒2016年在紐約MoMA現代藝術博物館展出的「5-D沉浸式劇場作品」〈莫測高深〉，創造出130萬人觀展的紀錄，也將在高美館展覽中亮相。

▲台灣觀眾透過此次特展，也能感受到他獨有的劇場魔幻魅力。（圖／Tony Oursler Studio提供）

藝術家以自身的家族史為背景，從祖父富爾頓·奧斯勒(Charles Fulton Oursler)的生平，帶出《福爾摩斯》偵探小說作者阿瑟・柯南・道爾爵士（Sir Arthur Conan Doyle）、美國魔術大師哈里・霍迪尼（Harry Houdini）等人物所交集而成的長篇電影，透過對神秘主義、迷幻藝術、流行文化和媒體歷史的探討，來反思信仰體系和圖像真實性之間的關係。台灣觀眾透過此次特展，也能感受到他獨有的劇場魔幻魅力。

▲今年4月將至高美館舉行特展《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》，共展出他的經典作品62件。（圖／Tony Oursler Studio提供）

值得一提的是，擅長在創作脈絡裡常探索科技與人類間關係的湯尼・奥斯勒，這一次將特別為個展創作全新作品，在高美館所主辦的《「留臉」忘返─台灣獨家徵臉活動》中，將由藝術家本人選出一位台灣兒童的臉，成為他在高美館大廳展出的新作之一。兒童凡符合年齡6-10歲者，皆可由家長協助在3月15日前報名，成為藝術家在台灣特別製作的作品主角！

《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》

日期：4月11日至7月26日

地點：高雄市立美術館