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快訊／雲林高階警官刷防水漆　溺死水塔...妻搶救遭嗆昏雙亡

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▲雲林高階警官與妻洗水塔（圖／民眾提供）

▲雲林一名高階警官與妻子22日下午洗水塔時，不慎雙雙溺水。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、郭世賢、陳羿妏／雲林報導

雲林縣一名高階警官22日在家中為水塔進行防水漆油刷，疑因被有毒氣體嗆昏溺水，妻子發現進入水塔救夫疑也被嗆昏溺水，造成夫妻雙亡不幸，警消獲報後立即趕赴現場，詳細發生生原因仍有待警方進一步釐清。

雲林縣警察局斗南分局副分局長詹百平指出，22日下午3時許接獲民眾報案有人溺水，立即前往現場查看，發現一對夫妻疑似要修補水塔的漏水工程，內部空氣不流通，導致雙雙昏迷，當場無生命跡象。

警方初步調查，22日早上，擔任雲林縣警局2線3星的呂姓秘書，在自家到果園擬為農用水塔進行防水漆油刷，卻發生溺水，妻子發現也爬上高約2公尺的水塔要救丈夫出來，未料疑因防水漆中的有毒成份過高，妻也遭嗆昏而溺水，至中午家人未見二人返家用餐，前往查看驚見2人躺在水塔裡，報請警消前往，但二人都已身亡。由於水塔內水深約40公分，研判夫妻二人都是先被嗆昏再溺水雙亡。

目前擔任雲林縣警察局秘書的呂姓警官，曾任斗六分局第五組組長2線3，最近調任縣警局任職秘書，22日下午發生疑因中毒溺水夫妻雙亡不幸，引起警界震驚，縣警局長顏旺盛獲報馬上趕往呂家了解。

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