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曾有隔離者自殺！台大提「隔離檢疫心法」：擴大社交距離≠人心距離

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▲▼ 曾有隔離者自殺！台大提「隔離檢疫心法」：擴大社交距離≠人心距離。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

▲曾有SARS隔離者自殺！台大提「隔離檢疫心法」減少心裡負面衝擊。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

記者林育綾／台北報導

台大公衛學院今（23）日召開抗新冠肺炎(COVID-19)說明會，強調「心理健康」是防疫不可缺的一環，專家建議擴大社交距離是指「物理上、身體上的間距」，而非人與人心的距離疏遠。尤其「隔離、檢疫」對人的心理健康影響非常直接，甚至曾有SARS隔離者自殺，張書森副教授提出「隔離檢疫心法」五字訣，期望減少心理上的衝擊。

台大公衛學院院長詹長權提到，現在建議人跟人的距離最好從原本建議的1公尺，拉大到2公尺，但他說，人與人在心理上應該是無距離的，大家彼此之間都是朋友、家人、是同一個城市的市民、同一個國家的國民，「我們共同敵人應該是病毒，而非在不知情、非故意情形下被感染的病人，更不是醫護人員。」

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他認為接受居家隔離及檢疫的人，都是在幫助疫情，等同在第一線對抗病毒的戰士，不該受歧視，醫療人員也是大家的英雄，強調「被隔離者和醫療人員，需要全體國人們一起支持」，「心理衛生」也是防疫重要一環。

▲▼ 曾有隔離者自殺！台大提「隔離檢疫心法」：擴大社交距離≠人心距離。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

▲「隔離檢疫」所造成的負面心理衝擊相當直接。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

而台大公衛學院張書森副教授也表示，目前我國隔離及檢疫人數大幅增加，依照衛福部統計，最高幅可能來到6萬之多，所謂的「隔離」意指確診者或輕症患者，避免再傳染給下一人而接受隔離；「檢疫」則是指可能染病風險的人，例如曾與確診者接觸、有相關旅遊史，這兩名詞經常混雜使用，但目的類似。

他提到，目前建議擴大社交距離，指的是人與人之間身體物理上的距離，而不是人與人心的疏離距離，他曾聽過有居家檢疫者被親友排斥，也有隔離者表示，「太太替他送飯，卻一句關心問候都沒有，飯丟了就走，讓他心冷」。

他表示，根據過去SARS期間案例，有患者在醫院隔離期間，因擔心牽連家人而不幸自殺。另外從1357件居家自我管理或檢疫中調查發現，有14%的人不會說出自己正在隔離檢疫，22%的人避免讓他人知道，28%擔心會被社會隔離與孤立，50%不好意思說。

▲▼ 曾有隔離者自殺！台大提「隔離檢疫心法」：擴大社交距離≠人心距離。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

▲「隔離檢疫」所造成的負面心理衝擊相當直接。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

顯示出「隔離檢疫」所造成的負面心理衝擊相當直接，值得重視與留意，包括創傷症候群、壓力、困惑等，而焦慮困惑感可能約在4至6個月可改善，少數有長期壓力症狀，甚至產生逃避行為。而且在歧視的氛圍下，將會造成人們恐懼，甚至隱匿病情，對疫情有害無益，因此「成功的隔離可以控制疫情，但是要盡量減少心理衝擊。」

張書森副教授說，有些人在隔離前已經有心理疾病，或是在隔離中因時間過久，感到無聊、挫折，又或是遇上補給品與資訊不足，還有隔離後造成的經濟損失、被歧視等，都是隔離檢疫者在心理遭受負面衝擊的因素。

▲▼ 曾有隔離者自殺！台大提「隔離檢疫心法」：擴大社交距離≠人心距離。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

▲減少隔離檢疫的心理衝擊，對防疫也相當重要。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

要減少隔離檢疫的心理衝擊，他建議包括避免延長隔離時間、提供明確隔離理由、提供清楚隔離指引、確保足夠補給、改善通訊減少煩悶、考慮電話支持專線、給予適當經濟補助、加強支持醫護人員等。

在減少歧視方面，他建議提升衛生教育，給予民眾足夠的資訊，因為打擊疫情的關鍵是「人心的恐懼」，恐懼會造成偏見、歧視，這氛圍下又導致部分人隱匿病情，若有足夠的教育、足夠資訊，則可以增加信心，減少恐懼。此外，保護確診者和隔離者隱私也相當重要。

另外他也建議，可以增加接觸「情緒上的連結」，例如先前有個案、被隔離者的心聲被媒體報導後，與外界有了連結，增進互相理解；此外政府或民間有公信力者的倡議也非常有效，例如指揮官陳時中日前對留學生的發言，可增加大眾理解、減少歧視。

▲▼ 曾有隔離者自殺！台大提「隔離檢疫心法」：擴大社交距離≠人心距離。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

▲「隔離檢疫者心法」五字口訣：安靜能繫望。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

張書森也根據台灣精神醫學會、憂鬱症學會在SARS期間提出的「隔離檢疫者心法」，五字口訣「安靜能繫望」，「安」包括安全防疫、建立健康生活習慣；「靜」是保持心情平靜，定時定量接收正確訊息、了解補助請假權益等訊息，有助於保持平靜穩定；「能」是提升自我效能感、自我掌控，包括利用過往安心的娛樂技巧達到安全感，像是追劇、烹飪等。「繫」是與親友保持聯繫，消除孤立感，適當傾吐負面情緒，與朋友家人可透過通訊設備保持好關係。「望」是保持正向樂觀期待，明白疫情是暫時的，終會過去。

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