陸委會強調「包機模式」　滯湖北149童、7孕婦請願：分批取消註記

▲3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們日後能夠返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供，下同）

記者陳政錄／台北—湖北報導

武漢第二批包機民眾即將解除隔離，面對大陸湖北城市「半解封」陸續推動、歐美疫情反而大爆發，仍滯留於湖北並被台灣「註記管制」的台胞，今天再度對外請願，表示他們都已做過病毒核酸檢測、呈現陰性，自主隔離已近2個月，望政府在醫療量能許可下，推動第三批包機成行可能，或是分批取消註記管制。

據了解，在首批2月3日247人，和第二批3月10、11日361台灣民眾自武漢天河機場返台後，目前仍有約600多人滯留湖北，惟我方因防疫需要，對他們進行「註記管制」，並發函給各航空公司，要求除專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台，也就是說，若註記管制仍在，即使上述人員因未來湖北陸續「解除封城」得以申請離開，也無法自行返台。

▲▼滯留湖北民眾秀出量測體溫情況和病毒核酸檢測報告。

對此，仍滯留當地台灣民眾串連的湖北台胞返鄉救援會統計，這裡還有149位幼童和學生，以及7位孕婦在等待第三波包機，或是在湖北解禁之後，能夠取消註記，讓他們自行返台，或是先分批對已經做完核酸檢測、具有迫切返台工作、生活、就學、就醫需求的人員，陸續取消註記。

一位滯留民眾指出，他已經做完病毒核酸檢測呈現陰性，每天都按照要求量測體溫，回台也會嚴格遵守相關防疫作業。甚至有不少學童、民眾拿著中華民國護照錄影，除表達身分，也希望政府幫忙。

值得注意的是，我陸委會副主委兼發言人邱垂正，在今天上午於立院外交及國防委員會，針對新冠肺炎（COVlD-19）疫情報告時，明確表示，「除了湖北嚴格管制，其他省份的國人可自行搭機返台」，但必須出示健康證明，返台後要做好14天居家隔離管制。

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說明，只有湖北列為管制入境台灣的地區。至於第三批包機何時啟動，他回應，「雙方還在持續溝通中」。我方立場明確，滯留湖北的台灣民眾統一以「包機模式返台」，以維護接返人員健康與保障的整體防疫安全。

據了解，近期大陸官方數據不斷強調疫情趨緩，歐美反而大爆發，加以目前台灣確診案例中，有歐美旅遊史者高於大陸返台人員，以至需要返台工作、生活的滯留湖北台胞認為接受檢測和多日自主隔離後，情況應相對安全；但有醫界人士認為兩者情況不同，湖北省是「封城」、「飛機不飛」，而許多旅歐美台人，一樣是在當地封鎖前返台，且還需考量台灣防疫量能、醫護人員。

對於第三批包機問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於12日表示，包機工作不僅牽涉雙邊互信，且近期中國大量復工等活動，其實對防疫造成很大壓力，因此還需要點時間觀察、判斷。至於大陸疫情數據，陳時中近日說，我們姑且聽之，並繼續觀察，因為病毒非常狡猾。

▼滯留湖北學童和台胞轉達訴求。

►我沒有遲到，是時間遲到了