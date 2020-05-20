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竹山鎮「領鮮周六、花現竹山」領花省排隊　開放app預約

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▲▼南投縣竹山鎮公所為營造花園城鎮，每月免費發放草花供民眾索取返家栽種美花家園，除現場排隊領取，也推出app預約領花的便民措施。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲▼南投縣竹山鎮公所為營造花園城鎮，每月免費發放草花供民眾索取返家栽種美花家園，除現場排隊領取，也推出app預約領花的便民措施。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣竹山鎮公所「領鮮周六、花現竹山」領花活動，為避免讓民眾飽受排隊困擾，領花活動升級turbo2.0版，推出app線上預約，只要下載「竹山鎮公所」app，就可以進行領花預約，首次開放300名，同時分多組人力及時段發放。

竹山鎮公所辦理「2020花現竹山樂活家園」綠美化活動，4月起在每個月第4個星期的星期六，都會準備1萬株草花，提供給民眾佈置自己的家，每個人限額領取20株，花種會依據季節的不同而有所改變。

為了讓民眾更便利，5月份開始再推出線上預約貼心服務，每個月發花前一周開始線上預約至發花前一天，額滿為止。手機下載app成功後，領花當天就可以憑手機領美麗盆栽。

▲▼南投縣竹山鎮公所為營造花園城鎮，每月免費發放草花供民眾索取返家栽種美花家園，除現場排隊領取，也推出app預約領花的便民措施。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

此外，領花方式也更改了。竹山鎮鎮長陳東睦表示，民眾領花非常踴躍，考量疫情相關規則、以及民眾安全，從這個月開始領花地點更改到竹山鎮公所前廣場，早上9點開始先進行現場領花作業，數量1萬株。

線上預約領花的民眾，從10點開始至11點半前，逾時不候。為了讓大家不要在太陽底下那麼久，領花當天會有多組工作人員同時作業，希望能夠讓民眾能快速拿到花，分散人流。

・霜狀質地不黏膩

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