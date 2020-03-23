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宜蘭醫院機構即日起禁止探病　視訊一樣可以傳達心意

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▲新冠肺炎疫情延燒，宜蘭衛生局22日宣布宜縣醫院機構即日起禁止探病。（圖／記者游芳男攝）

▲新冠肺炎疫情延燒，宜蘭衛生局22日宣布宜縣醫院機構即日起禁止探病。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

配合疫情發展及中央疫情指揮中心政策，宜蘭衛生局23日，發函縣內各醫院及長照住宿型機構，各醫院之一般病房及特殊病房（加護病房除外）及長照住宿型機構禁止探病；民眾如有探視需求，請以視訊方式辦理；而陪住者以1人為限。加護病房部分，則請各院訂定明確之探病規則來辦理。

宜蘭衛生局表示，新冠肺炎持續全球蔓延，台灣受此影響，近日確認之病例，特別是境外移入的個案，數量快速增加，也造成影響範圍更加擴大，近日更出現了長照住宿型機構之護理師被確診！由於長照住宿型機構的住民以及在醫療機構住院的病患，其抵抗力本即較差；倘若罹病造成其惡化成重症的風險不但比一般人高，且更易有引發群聚感染的危機，因此宜縣自即日起，各醫院之一般病房及特殊病房（加護病房除外）及長照住宿型機構禁止探病；如民眾有探視機構住民之需求，請以視訊方式辦理；而陪住者以1人為限。至於醫院之加護病房部分，則請各院訂定明確之探病規則來辦理。

衛生局指出，宜縣目前有41家老人福利機構、8家護理之家、2家住宿型長照機構、2家精神護理之家及4家產後護理之家，將自即日起禁止探視住民，陪住則以1人為限；民眾若欲探視機構住民，請以視訊方式為原則。如有特殊狀況需當面探視，必須經機構評估無感染風險並同意後，於非照顧區之獨立且通風良好會客處探視。

但14天內返國入境或曾接觸自國外入境者、有發燒及呼吸道症狀者，皆禁止陪住或探視住民。陪住過程請全程配戴口罩，落實手部衛生及咳嗽禮節。也請機構對各類場所加強門禁管制，並做好防疫措施，對於陪住或暫時性探視機構住民之訪客，請以實名登記姓名、電話、住址及TOCC。

醫院方面，一般病房及特殊病房（加護病房除外）禁止探病，而陪病者以1人為限；特殊探病需求經主治醫師同意。加護病房則請各院訂定明確之探病規則來辦理，且每次最多以1人進入為限。進入醫院請配合提供健保卡或身分證以供查證資料，探病全程需配戴口罩，14天內返國入境或曾接觸自國外入境者、有發燒及呼吸道症狀者，皆禁止陪病或探病。

衛生局呼籲，目前防疫已進入關鍵期，請縣民做好自我保護措施。進出密閉之公共場所建議戴口罩，店家服務民眾也建議戴口罩。配戴口罩時請注意有顏色的為外層，請將鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，再輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊密結合；或可透過鏡子輔助或觸摸確認口罩是否正確配戴。近期內避免出國，並保持個人良好衛生習慣。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/）或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）、宜蘭衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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