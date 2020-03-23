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新竹警擴大臨檢防堵疫情！「戴護目鏡+口罩」衝KTV…狂查137人秒見失蹤人口

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▲▼ 新竹臨檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲為防堵新冠肺炎疫情，新竹警方擴大臨檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

有鑒於國際疫情緊繃，近日留學生及旅外人士更掀起返國潮，為避免居家檢疫及隔離對象，進入夜店或娛樂場所而造成疫情破口擴散，新竹縣政府警察局奉警政署與楊縣長文科指示，3月22日晚間特結合衛生局、民政處等縣府團隊，舉辦轄內擴大臨檢。

這次臨檢由警察局長黃家琦、副局長莊耿宗親自督軍，擇定竹北、竹東、新湖等3分局轄內若干人群可能聚集之娛樂處所，集合該局74名警力，全員穿戴口罩、手套及護目鏡等防護裝備，偕同衛生、民政人員進入網咖、飲食店、KTV等臨檢盤查。

請繼續往下閱讀...

由於新冠肺炎疫情嚴峻，最近由海外返國者依現行規定須居家檢疫14天。為避免相關被檢疫及隔離人員出沒娛樂場所消費，警方此次假日臨檢特別針對有無需檢疫者之身分查證，避免有人不畏疫情冒險狂歡，造成防疫漏洞。

警察局保安科表示，警方與縣府團隊出勤人員都帶著口罩、手套及護目鏡等防護裝備，警政署也要求運用科技裝備M-Police小電腦，查詢過濾各娛樂場所的消費者身分，並會同新竹縣衞生和民政單位加強臨檢查察，以有效防堵居家檢疫、居家隔離者違反規定，臨檢結束後，共計盤查137人，沒有發現被檢疫偷跑者，但尋獲失蹤人口1人。

警方再次呼籲民眾，千萬不要心存僥倖！新竹縣政府警察局2月份曾查獲，在居家檢疫期間落跑的「林東京」，並裁罰新臺幣100萬元，是全國最高罰金首例，防疫視同作戰，請民眾共體時艱，渡過非常時期，以確保國人平安健康。

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