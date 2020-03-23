加派警力夜店門口站崗！居家檢疫「身分藏不住」　指揮中心：抓到絕對重罰

▲指揮中心提醒勿傳假消息。（圖／記者徐斌慎攝）



記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（23日）新增26例確診，其中境外移入25例、本土1例。副指揮官陳宗彥今日針對「居家檢疫偷跑去夜店」一事回應，目前各縣市在夜店門口都會分派2名員警執行身分查驗，核對身分證或護照號碼就能看出是否為居家檢疫者，呼籲民眾必須遵守規定，勿存僥倖心態。

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▲警方擴大夜間、夜店臨檢，居家檢疫者別想要趴趴走。（圖／記者陳豐德翻攝）



一名男子3月中自柬埔寨返國，居家檢疫期間偷跑到東區夜店玩，遇到警察臨檢，旅遊史馬上顯示在M-Police系統，遭到新北市政府重罰100萬元。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，有些夜店本身自我管理就很好，針對管理疏漏或不夠嚴謹的夜店，警方會加派人力在門口身分查驗，今天警力配署完，再視執行狀況做機動調整。

陳宗彥也提到，不只夜店加強警力，路邊臨檢用的系統跟旅遊史也勾機在一起，只要抓到居家檢疫者還跑去夜店，或在外頭到處跑，警方會立刻通知衛生單位，並採取重罰，因為這已經是「重大違規」。

此外，指揮官陳時中再度提醒，這兩天仍陸續傳出散播假消息事件，截至目前已查到300件，送辦的有120件，像是強制性休假2周、封城、物資不足等都屬於不實訊息，「物資一定夠，不會因為疫情大家就突然變比較會吃」，收到不實謠言請勿轉傳，否則最高3年有期徒刑、新台幣300萬罰鍰。

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