你看的A片其實是性侵案件！　「Pornhub也是共犯」51萬人連署關閉

記者李振慧/綜合報導

知名成人網站Pornhub驚傳許多內容竟然可能是真實發生的性侵案件,而被美國反人口販售組織Exodus Cry發起請願活動,譴責其沒有負起責任,反而成為迫害性侵受害者的幫兇,活動目前已成功獲得51萬人次加入連署,希望能成功關閉網站。

Exodus Cry組織在網路上發起下架Pornhub的連署活動,發起人在文中表示,過去幾個月來,Pornhub的影片內容被發現與多起非法性交易以及兒童性侵事件有關,一名母親竟然在色情影片中看到失蹤1年的15歲女兒,警方後來透過便利商店監視器畫面才終於掌握到關鍵線索,最後順利把人解救出來,而網站上與對方有關的性侵影片竟然多達58支。

Exodus Cry指出,最近又有一起類似事件發生在Pornhub上,一共22名女性因為受到色情網站GirlsDoPorn的所有人普拉特(Michael Pratt)的欺騙與脅迫,而拍下性愛影片,相關影片後來都被po至Pornhub上。這群女性後來成功起訴普拉特並獲得1,270萬美元的賠償,然而協助播放性侵以及性虐兒童內容的Pornhub高層卻沒有受到法律制裁。

Exodus Cry創辦人米克威特(Laila Mickelwait)表示,Pornhub身為全球最大A片網站,每年創下420億瀏覽人次以及600萬支影片上傳的成績,卻完全沒有任何驗證上傳內容是否合法的系統,也沒有限制瀏覽者的年齡,「我們目前所發現的證據很有可能只是冰山一角,現在該是關閉Pornhub的時刻,並且要背後的高層出來負責」。

Pornhub發言人後來回應,「Pornhub堅定致力於消除和打擊網路上所有非法內容,包含片中人非自願以及未成年者相關內容,Pornhub將積極為整個平台佈署最新進的防護措施,以打擊和刪除所有違反平台政策的未授權內容。」

