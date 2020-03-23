搶買口罩撞破藥局大門玻璃！台南佛心藥師：損失自行吸收不追究

▲台南市北區樂森藥局的玻璃大門，就被急著購買口罩的民眾給撞破，幸好無人員受傷，戴彰延藥師表示，理解民眾心情，損失自行吸收不追究，並強化警示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎病毒感染人數不斷上升，到社區健保藥局買口罩民眾有增無減，尤其是週日不分單雙號時，擠到藥局買口罩人潮更是爆滿，3月22日台南市北區樂森藥局的玻璃大門，就被急著購買口罩的民眾給撞破，幸好無人員受傷，樂森藥局戴彰延藥師表示，理解民眾心情，損失自行吸收不追究！

口罩實名制2.0網路訂購雖已實施，但隨著國內被新冠肺炎病毒感染的人數不斷上升，到社區健保藥局購買口罩的民眾卻有增無減，台南市藥師公會理事長吳振名表示，政府每天配給每家健保藥局的大人與兒童口罩份數都固定，藥局也都會依排隊的人潮預先來發放號碼牌，或逐一先清點購買人數份數，減少民眾久排又買不到的情形，對於超過配額無法購買的民眾，也會先告知或張貼口罩已售完的公告在店外，請民眾按照次序來購買，不用爭先恐後，以免發生危險。

玻璃被撞破的樂森藥局戴彰延藥師表示，幸好當初是採用價格較昂貴的安全玻璃，沒有碎成一地割傷民眾，整片落地門換新得要花好幾萬元，但不忍心民眾因心急怕買不到口罩而撞破玻璃大門，若要民眾來賠償這筆費用，對民眾來說可能會是一大沉重的經濟負擔，甚至會影響到那位民眾全家人的生活開銷，所以他決定自己吸收這筆費用，只要民眾能順利買得到口罩、照顧好自己的健康就好。

戴彰延也開玩笑說：「可能是我自動門擦得太乾淨，下次我會貼上毛玻璃貼紙或其他貼紙來改善，讓玻璃門更加明顯，以避免民眾有類似撞破玻璃大門受到驚嚇或受傷的情形。」

吳振名說社區健保藥局在這波政府防疫代售實名制口罩的政策中，不只無償來服務民眾，先前的透明塑膠分裝袋，也是藥師自掏腰包購買來分裝口罩發給民眾，以避免民眾所領到的口罩被汙染或汙損。另外，像樂森藥局這種玻璃大門被民眾擠破，藥師也都不忍心增加民眾負擔而自行吸收費用，藥師對政府防疫政策的配合支持可說是盡了洪荒之力，政府和民眾實在是要好好善待社區健保藥局藥師才是。

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