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台南新營KTV業者配合防疫　自動停業2周

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▲台南市警新營分局分局長李名昌，針對轄內大型娛樂場業者道德勸說，其中1家KTV業者同意自動停業兩週配合防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局分局長李名昌，針對轄內大型娛樂場業者道德勸說，其中1家KTV業者同意自動停業兩週配合防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情已蔓延全球，加上海外國人及留學生陸續返台，台南市警新營分局分局長李名昌，22日針對轄內大型娛樂場業者道德勸說，其中1家KTV業者同意自動停業兩週，齊心共同對抗新冠肺炎的肆虐。

台南市政府為避免轄區大型娛樂場所引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫缺口，市長黃偉哲日前強調新冠肺炎疫情不斷升溫，且還會持續一段時日，境外移入病例越來越多，市府必須守住這波回國潮，戒慎恐懼不得輕忽，應該要在疫情尚未擴散之前，就做好預先防範措施。

▲台南市警新營分局分局長李名昌，針對轄內大型娛樂場業者道德勸說，其中1家KTV業者同意自動停業兩週配合防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局分局長李名昌22日親自針對轄內大型娛樂場業者道德勸說，其中1家KTV業者，同意配合防疫工作，自動停業兩週，齊心共同對抗新冠肺炎的肆虐。

業者表示，雖對光臨顧客實施體溫測量，但顧客來自不明各地，無法有效確認來客是否為「居家檢疫」、「居家隔離」、「自主管理」者，易形成防疫破口，在疫情未見趨緩的情況下，允諾顧及公司員工與消費者健康、並維護公共利益，決定配合警方道德勸說，自本日起連續兩週停業，以響應政府防疫政策，共同抑制疫情滋生。

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