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1歲女童英國出現症狀！一家6口人火速逃難返陸…到家後確診「已感染3人」

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／路透）

▲境外輸入病例急增。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球擴散，大批海外華人回大陸避疫，致使境外輸入病例急增，北京成為重災區之一。截至今22日12時，累計報告境外輸入確診病例99例。日前，北京市疾控中心副主任龐星火通報了一起典型案例，一戶從英國來京家庭6人中共有4人確診，其中還包括一名1歲女童。

通報指出，于姓女童3月7日至15日在英國居住生活，3月13日出現咳嗽、流涕症狀，16日隨父母一家六口乘坐新加坡航空SQ317航班從英國出發，經新加坡轉乘新加坡航空SQ802航班飛往北京，17日抵京，在海關入境檢疫時進行體溫登記時因祖母、母親出現發熱等症狀，患兒隨家長於18日由專車送至北京小湯山醫院。目前，20日，患兒標本檢測新型冠狀病毒核酸陽性，21日診斷為確診病例，臨床嚴重程度為輕型。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京成為重災區之一。（圖／路透社）

截至3月21日，于姓女童一家6人中共有4人確診，其中祖母和母親於3月18日確診，女童和哥哥於3月21日確診。目前4名確診病例在小湯山醫院隔離治療，父親及姐姐作為密切接觸者在小湯山定點醫院進行集中隔離觀察。

北京疾控部門提醒，國外疫情形勢嚴峻復雜，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，防範境外疫情輸入是當前防控重點；境外華人華僑如出現發熱、咳嗽等症狀，要及時到當地醫療機構就診，自覺遵守當地傳染病防控相關要求，避免長途旅行，減少感染風險。

大批海外華人回國避疫，大陸境外輸入病例急增，北京成為重災區之一，截至3月22日12時，累計報告境外輸入確診病例99例。作為境外疫情阻擊戰最前線的首都機場，面臨前所未有的輸入性風險。為此，中國民航局日前聯同外交部、國家衛生健康委、海關總署、移民局發布公告，自23日起所有赴北京的國際航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境，實施檢疫並辦理入境手續，行李清關，檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京，腹艙所帶貨物在北京清關。

►戴口罩也要記得保養

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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