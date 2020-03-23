　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比當兵站哨還要苦！醫護穿隔離衣「憋尿禁食2小時」：只能忍耐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲桃園長庚紀念醫院醫護人員在大門落實為入院門診患者測量體溫、旅遊史查詢等防疫措施。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園長庚紀念醫院醫護人員在大門落實為入院門診患者測量體溫等防疫措施。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，醫院拉高管制層級，門口的護理師必需輪班穿上整套隔離衣，除了悶熱之外，還得2小時不能喝水、不能吃東西，甚至不能上廁所！梧棲童綜合醫院的緊急救護科主任黃泰霖就直言，比當兵站哨還要苦。不過這些還比不上心理壓力，他們最擔心的，就是把病毒帶回家傳染給家人。

據《東森新聞》報導，在疫情期間，醫院的防護比平常更家嚴謹，護理師穿著全套隔離衣戴頭套、手套、面罩和N95口罩，把自己包緊緊。2小時後好不容易換班了，脫下一身裝備，臉上出現口罩的2道壓痕，還有一頭汗水。

請繼續往下閱讀...

以梧棲童綜合醫院為例，每位護理師一天都要輪2個小時的門口檢疫人員，最多要值4個小時，有的醫院也會視人力，讓護理師穿著防護衣連續6到8個小時，還得面對各種病患，不論是生理還是心理壓力都飽受煎熬。

c

▲李姓護理師表示就是只能忍耐。（圖／翻攝自東森新聞）

李姓護理師在受訪時說，現在還沒有到真正的夏天就已經會流汗，然後這2個小時都不能喝水吃東西，也不能廁所，「就是只能忍耐。」不過讓她壓力更大的，是擔心傳染給家人，「就不太敢回去，或是跟太多親朋好友接觸。」

除了分件式的隔離衣之外，接觸高風險病患就需著全套式防護衣，在負壓隔離病房短則10分鐘，最長可能也要一兩個小時。該院的緊急救護科主任黃泰霖直言，「非常的辛苦啦」，以前當兵站哨有時候長官沒看到，還可以偷偷抓癢、偷偷換個姿勢，那像我們護理師在站，就是很嚴格的規定。

除了悶熱外，黃泰霖指出，有時候有些比較著急的民眾或家屬，他可能會對檢傷人員有一些比較不理性的言論出現，「這也是我們第一線檢傷人員都要默默承受的。」

ET快訊
KTV大臨檢…一開門是市長！侯友宜下重話：居家檢疫偷跑我一定
「03.26紐約－台北－浦東－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：
「淫魔製片」哈維溫斯坦驚爆確診！「監獄隔離中」　網：老天有眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立陶宛留學生讚台灣全方位防疫　935字曝入境流程「很幸福安全」

比當兵站哨還要苦！醫護穿隔離衣「憋尿禁食2小時」：只能忍耐

「03.26紐約－台北－浦東－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：我求求了！

機場「3大高病毒量設施」曝光！　學者研究：連流感病毒也多

桃園單日新增最多！全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

張上淳出國兒道歉周玉蔻力挺　「還我們專業優秀的召集人」　

今變天「高溫降10度」雨區曝　下波鋒面水氣更多影響時間揭曉

我國首位獲OIE傑出貢獻獎　成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

中研院內爆「4人群聚感染」！院長深夜一封信：病毒挑戰人類知識邊界

逢甲大學宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝光　網羨慕：轉學了啦

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

立陶宛留學生讚台灣全方位防疫　935字曝入境流程「很幸福安全」

比當兵站哨還要苦！醫護穿隔離衣「憋尿禁食2小時」：只能忍耐

「03.26紐約－台北－浦東－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：我求求了！

機場「3大高病毒量設施」曝光！　學者研究：連流感病毒也多

桃園單日新增最多！全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

張上淳出國兒道歉周玉蔻力挺　「還我們專業優秀的召集人」　

今變天「高溫降10度」雨區曝　下波鋒面水氣更多影響時間揭曉

我國首位獲OIE傑出貢獻獎　成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

中研院內爆「4人群聚感染」！院長深夜一封信：病毒挑戰人類知識邊界

逢甲大學宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝光　網羨慕：轉學了啦

美股道瓊下跌913點　台指期開盤暴跌432點...預告台股開盤不妙

YSL、Balenciaga生產醫療口罩！　開雲集團加碼向大陸買300萬個捐法國公衛部門

快訊／安倍晉三首度認了：東奧若不能完整舉行「可能得延期」

瘋電影／在咖啡冷掉之前　沒人知道最後一次見面是何時

國際奧會：取消東奧不在討論議程中　延期是可能選項

韓流退燒？「挺韓主播」王又正《大爆卦》收攤　最新下場曝光

立陶宛留學生讚台灣全方位防疫　935字曝入境流程「很幸福安全」

偷情後2個月暴瘦9KG！　謝忻被拍近況照「肋骨根根現形」單穿比基尼現真實身材

再添47死！英國死亡人數「飆至281人」...境內所有麥當勞關閉

二伯凌晨4點睡不著⋯挺9個月巨肚觸「懷孕禁忌」！　舉動掀2派網友戰翻

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

阿聯酋航空3/25起停飛大部分客運航班

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

張上淳出國兒道歉　周玉蔻力挺

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

今變天高溫降10度雨區曝　下波鋒面水氣更多影響時間揭曉

中研院內爆「4人群聚感染」！　院長深夜一封信

出國爽玩惹議！張上淳醫生兒道歉

逢甲宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝

更多熱門

相關新聞

更／川普宣布：華盛頓州為「重大災區」

更／川普宣布：華盛頓州為「重大災區」

美國總統川普周日（22日）宣布，由於華盛頓州疫情嚴重，已列為「重大災區」，藉此解除更多聯邦政府的限制；然而州長英斯利（Jay Inslee）認為這樣的防疫升級還不夠，無法實際上讓華盛頓州有更多權限，來對抗新冠肺炎大流行帶來的種種後果。

傳「頭份要淪陷」　54歲婦遭送辦

傳「頭份要淪陷」　54歲婦遭送辦

紐約市長警告：再過10天就無法負荷爆量患者

紐約市長警告：再過10天就無法負荷爆量患者

瑞士破7千人染疫！　義5.9萬人確診

瑞士破7千人染疫！　義5.9萬人確診

瑞士確診破7000例共60死

瑞士確診破7000例共60死

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19醫護前線醫護

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

明高溫「暴跌10°C」地區曝

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

小玉2019年收入暴增1倍！算出來自己也嚇壞：誇張

即／三大男高音確診！檢驗結果出爐

帝王級牛郎羅蘭私宅曝光！

2分鐘死一人！義大利屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

更／川普宣布：華盛頓州為「重大災區」

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面