春分28℃好天氣回來了！下周降溫＋強降雨訊號　氣象局預警「冬衣先別收」

▲「今日春分，晝夜平分」太陽直射點跨越赤道。 （圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

今日春分，晝夜平分，太陽直射點跨越赤道，北半球白天將長於黑夜。中央氣象局表示，21日台灣轉為偏南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地低溫約18至21度，預估未來天氣溫暖微熱，全台高溫普遍在28度以上，依據月長期天氣展望，未來第二周溫度有下降趨勢，且鋒面位置靠近台灣，「冬衣不要太快收！」

氣象局觀測，20日鋒面漸遠，原先華南雲雨區與鋒面雲系結構漸轉鬆散，高壓從長江口移出位於北部海面，未來隨著高壓東移，環境風場轉偏東南的過程中，溫度會更高，天氣更穩定。21日台灣由偏東風轉為偏南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地大多多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，預測各地低溫18至21度，白天高溫西半部上看31度。

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▲月長期天氣展望預估，下周有降溫趨勢、較強降雨訊號。



氣象局預報，偏南風環境一直持續到22日，天氣溫暖微熱，各地高溫普遍在28度以上，西半部及東北部可達30度以上，且水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。雖然23、24日（下周一、二）東北風稍增強，迎風面北東天氣稍轉涼，高溫稍下降轉有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

24日白天起東北風減弱，氣溫回升一直到27日（下周五）僅東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，氣溫再度回升。

氣象局月長期天氣展望顯示，未來一周各地大多為多雲到晴的好天氣，但目前看起來未來第二周、28日後，溫度有下降的趨勢，且鋒面位置較為靠近台灣，雖然降雨訊號不強，但有部分預報成員出現較強降雨訊號，預報不確定性較高，提醒民眾「冬衣不要太快收」。

▼未來一周好天氣，下周末有強降雨訊號。（圖／中央氣象局、NCDR）



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