水氣減少回暖「白天微熱早晚涼」　吳德榮：日夜氣溫的起伏大

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，北部雲量偏多清晨偶飄雨，而後逐漸轉為多雲，中南部地區則是多雲到晴的天氣。氣象專家吳德榮提醒，春季日夜溫差大，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(19日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(20)日鋒面減弱，天氣好轉；西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨。

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今日氣溫：北部17至26度、中部18至27度、南部19至29度、東部18至27度。週末(21、22日)兩天暖氣團漸增強，各地多雲時晴，氣溫回升，白天微熱(高溫達30度以上)早晚涼；東半部偶有零星短暫降雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一、二(23、24日)另一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，北台氣溫略降；其他地區影響小。下週三、四(25、26日)微弱鋒面遠離，各地多雲時晴，氣溫回升，白天微熱早晚涼；東半部偶有零星降雨。

最新模式模擬顯示，未來10天除了23日的微弱鋒面，另一波則在29日前後，可見29日之前台灣天氣大多是偏暖的，但終究是春季，日夜氣溫的起伏還是比較大，需注意。