雨要停了！明「春分」一路暖3天⋯周末熱飆近30°C　下波變天時間點出爐

▲降雨趨緩，周五起至周日，各地回溫，高溫上看30度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

水氣漸少！氣象局指出，明（20）日是24節氣中的「春分」，華南水氣減少，僅剩東半部有局部短暫雨，周六、日天氣穩定，各地高溫都有27度以上，其中在大台北、中南部更上看近30度。不過，下周一東北風又稍增強，屆時北部、東北部將有局部短暫雨，北東高溫也會降回24-26度。

氣象預報員陳建安表示，未來一周沒有太明顯天氣系統影響，今天主要受到鋒面接近、華南雲雨區東移影響，中部以北都有降雨狀況，但降雨就到今天為止。

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▲周五是24節氣中的春分，白天將比黑夜長。（圖／中央氣象局）

明天開始，華南水氣減少，僅剩東半部有局部短暫雨，其他地區多雲。溫度方面，白天各地約上升2~3度，北部、東半部24-27度，中南部則有28-30度，變回較溫暖的天氣。

周六、日各地天氣穩定，大多為多雲到晴天氣，僅東半部有零星短暫雨，高溫也有更上升的趨勢。各地清晨低溫約18-22度，白天高溫幾乎都在27度以上，其中，大台北、中南部高溫可以到接近30度。

▲周末2日各地多雲到晴，白天氣溫都在27度以上。（圖／記者李毓康攝）

下周一（23日）東北風稍增強，北部、東半部變天，轉為局部短暫雨的天氣，其他地區維持多雲到晴。氣溫上，中南部持續暖熱，高溫28-30度，北部、東半部因雲量偏多，高溫從周末27-30度，降至24-26度。

下周二至四（24~26日），東北風又減弱，僅東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地高溫又會回升。