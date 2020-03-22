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疫苗加快研發　詹啟賢：台3月底疫情有望落底，但歐美才要開始

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詹啟賢認為中國疫情3月底有望落底，台灣也會緩和下來，但歐美等國才要開始。

圖文／鏡週刊

新冠肺炎全球大流行，前衛生署長、國光生技董事長詹啟賢接受本刊專訪，他樂觀看台灣疫情：「中國新增感染人數有向下的趨勢，3月底疫情有望落底，台灣也會緩和下來，不至於發生大流行，但歐美等國才要開始。」

詹啟賢當初接手瀕臨破產局面的國光生技，就是懷著「台灣要有自己疫苗廠」的使命感，對外界關心的新冠肺炎疫苗進度，他表示：「團隊正在加快研發中，要做到3期（臨床試驗）安全有效，估計要1年到1年半的時間。」

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3月4日，國光生技董事長詹啟賢在敦化南路的辦公室受訪，一看到採訪團隊就熱情伸手要握手，我們尷尬地笑說：「防新冠肺炎，拱手不握手。」他哈哈大笑說：「不用過度恐慌，最重要還是洗手，因為很多是接觸傳染，接觸最多的就是手，所以要常洗手。」
台灣流感施打率接近3成，其中6成公費流感疫苗由國光生技供應。

預測台疫情　3月底降溫

今年73歲的詹啟賢，曾在美國擔任心臟外科權威醫生，後來受許文龍的託付，回台整頓虧損連連的逢甲醫院（奇美醫院前身），1997年入閣接掌衛生署長，具備醫學、管理和公衛的經驗，現為疫苗大廠國光生技的董事長，對疫情有精闢的見解。

詹啟賢語重心長地說：「新冠肺炎目前沒有特效藥，唯一能做的就是隔離。」他提出對全球疫情發展趨勢的看法，「中國封城強制隔離見效，確診人數下降，3月底疫情有望落底，台灣的疫情和中國連動，也會跟著降溫，不至於發生大流行。但歐美國家疫情才要開始，尤其歐洲十幾個國家在一塊大陸上，疫情會很嚴重，因為他們車開了就過邊境到另個國家，歐盟很難統一立法強制。」

在他受訪當天，歐洲疫情最嚴重的義大利有2502人確診，79人死亡，截至3月16日，不到2週時間，義大利確診逾2.4萬人、死亡人數超過1800人，歐洲其他國家也相繼淪陷，除了義大利，西班牙也宣布封城管制，逾十個歐洲國家關閉邊境。

義大利是中國以外，全球疫情最嚴重的地方，確診與死亡人數爆增。（東方IC）

3月15日，世界衛生組織的數據顯示，全球超過15萬人確診患有新冠肺炎，死亡總人數逾5千人，世衛祕書長譚德塞稱這一數字是「悲劇性的里程碑」，他說：「歐洲現在已經成為病毒大流行的中心，報告的病例和死亡人數，超過了除中國以外的世界其他地區的總和。」

記者提出義大利等國近期感染率明顯增加，死亡率也有比較高的現象，詹啟賢解釋：「分母如果太小，死亡率就只能做參考，不同的國家，醫療水準不同，死亡率也會不一樣，若要看死亡率，應該用全球的數字來看，目前看起來，新冠肺炎的死亡率不像SARS那麼高，但會比流感嚴重一些。」

2週前，詹啟賢受訪就提出警告，「台灣對入境人員檢疫不能再只針對中港澳，其他各國來的也要用同樣的標準比照辦理，才會讓人比較安心一點。」詹啟賢說：「全世界都有（病毒）已經是沒有辦法的事情，將來會從哪裡來根本不知道，會不會成為一個常態性的傳染病，這是我們需要去注意的。」

面對全球疫情惡化，詹啟賢警告台灣不能再只針對中港澳入境檢疫，而是各國來台者都要同標準比照。

防疫有法源　歸功腸病毒

對歐美疫情憂心，詹啟賢倒是對台灣防疫伸出大拇指比讚，高度肯定政府和防疫官員的警覺性高、反應快；國人有衛生觀念和配合政策，「最重要的關鍵就是台灣有防疫的體制，早在1999年，台灣就成立疾病管制局，並且修訂了嚴謹的《傳染病防治法》，當時台灣是亞洲第一個立法的國家，而且到今天為止，日本還沒有。」

詹啟賢肯定政府和防疫官員的表現，圖右2為中央疫情中心指揮官陳時中。

1998年，詹啟賢在衛生署長任內規劃通過該架構，《傳染病防治法》可以要求強制隔離，民眾若不從，可以罰款、拘提，而且警察機關也會配合；此外，《傳染病防治法》規定，必要時可徵調民間的醫療資源，包括醫院的病床、醫護人員等，所以口罩不是業者想賣誰就賣給誰，價格政府可以掌控，不會飛漲；如果媒體發布不實消息，也要裁罰。

「其他國家做不好，是因為他們沒有這個法。」詹啟賢語重心長地說，他講這段過去，主要用意在提醒現在及未來的領導人，都應該重視並尊重這套專業的防疫體制。記者好奇問當初為什麼台灣有這個先進的做法，詹啟賢露出神祕的微笑解答：「和腸病毒有關。」

原來1997到1998年間，台灣爆發了新興傳染病—腸病毒，詹啟賢回憶：「當時的困難就是沒辦法動員，中央和地方的權力分散，防疫體系非常脆弱，所以我們就把原有的單位撤銷成立新單位，賦予法律執行，做起來就有效率，後來的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、H5N1（禽流感病毒）、H7N9（禽流感病毒）和MERS（中東呼吸綜合症），台灣就在這個基礎下防疫，現在新冠肺炎做起來也見效，所以日本也說要學，廣東人大也要立法徵調口罩。」

政府依《傳染病防治法》管制口罩，還動員工具機業者組國家隊，避免了一場口罩之亂。（圖片來源：總統府 Flickr）

研新冠疫苗　至少需一年

面對全球的疫情惡化失控，外界關注疫苗的開發進度，執國內產業牛耳的國光生技責無旁貸，不僅去年底就成立專案小組研發，還與國衛院簽約合作，詹啟賢說：「疫苗首先要安全，接著還要確認有效，做完3期（臨床試驗）最快也要1年到1年半。美國總統川普在白宮召開防疫小組會議時，詢問負責藥物的主管Fauci博士需要多長的時間，對方的回答也是最快1年到1年半，因為安全和有效一定要做到。」

美國近期感染率明顯增加，美國總統川普上週五（13日）也宣布全美進入緊急狀態。（圖片來源：White House Flickr）

國光生技取得蛋白基因序列，透過重組蛋白的DNA排列與病毒進行合成，至於很多人擔心的病毒變異問題，詹啟賢表示：「病毒經常會有變異，流感也是一樣，所以每年都要施打流感疫苗，因為病毒株不一樣，假如只是某種程度的改變，應該不用太擔心。」怕專業的說明太艱澀，他簡單地舉例說明：「就像同父母生的小孩，老大、老二和老三，差不了太多。」

國光生技成立於1965年，是台灣第一家人用疫苗公司，也是亞洲唯一獲得歐洲GMP認證的流感疫苗製造商，曾經生產破傷風、日本腦炎以及新型流感（H1N1）等疫苗，其中，H1N1在2009年大流行時，國光生技在半年內開發出疫苗並供應，目前該公司的主要產品為流感疫苗，今年腸病毒疫苗可拿到藥證。

嘆接國光後　傻人有傻福

2008年，詹啟賢到國光生技擔任董事長，當時公司已經瀕臨倒閉邊緣，他說自己接手國光生技「完全是因為使命」，因為詹啟賢認為台灣一定要有自己的疫苗廠，「這是有意義的事。」隨後H1N1新型流感疫情爆發，他要求國光生技快馬加鞭把疫苗做出來，讓國光生技翻身。

「這是我人生第一次的傻人有傻福。」詹啟賢笑著說：「當時是因為李明亮（前國光生技董事長）請我幫忙接這個職務，所以我出面增資，把負債還掉、工廠蓋好開始生產，那一年H1N1爆發，誰知道會這樣？」

詹啟賢打開平板秀出一個圖表，是「2009H1N1大流行停課情形」曲線圖，可以看出當年學童施打疫苗後，有效地控制住疫情。

講到這段過往，詹啟賢打開平板秀出一個圖表，是「2009H1N1大流行停課情形」曲線圖，從2009年11月27日最高峰的1925個班級停課，2週內下降到397個，「當年學童施打疫苗後，有效地控制住疫情。」詹啟賢說。

2009年台灣爆發H1N1新型流感，詹啟賢帶領國光生技打了一場勝仗，目前台灣公費流感疫苗逾半數出自國光生技，「台灣過去4個多月，流感死亡人數超過110個人，這些人都沒有打疫苗；美國流感死亡人數高達1萬6千多人，關鍵也是因為很多人沒有施打流感疫苗。」

詹啟賢苦口婆心地勸導施打流感疫苗的重要，他說台灣的施打率已經接近3成，但中國流感疫苗的施打率低於5％。

詹啟賢去年為國光生技增資又遇上疫情，笑說自己傻人有傻福。

但即使有流感疫苗支撐，國光生技依然虧損，因為有的疫情往往在疫苗上市前就結束，「我們的H5N1第一期臨床試驗都做完了，H7N9的疫苗也做到第二期，但之後未再出現疫情，砸很多錢就這樣沒有（業績），我們也不能因為這樣就不做，所以這個行業風險很大。」

募資遭質疑　盼今年賺錢

詹啟賢說，做這一行要有決心，國光長期處於虧損窘境，對外募資時，詹啟賢更面臨外界的質疑、嘲諷和嘲笑，「十年寒窗無人知，我常常後悔人生何必這麼辛苦，後來想想自己是做有意義的事，做我們自己該做的事，想到這裡也就釋懷了。」詹啟賢說。

國光生技的疫苗來自雞蛋，因為受精雞蛋是疫苗最好的天然宿主。（中央社）

國光生技肩負台灣自產疫苗的使命，但國內市場規模太小，因此詹啟賢設定「立足台灣、放眼國際」目標，布局海外市場。2012年，詹啟賢看到美國重組蛋白的技術，主動赴美洽談合作，國光生技以此技術生產流感疫苗，經過多年努力，國光生技成為亞洲唯一獲得歐盟GMP和美國FDA認證的流感疫苗製造商。

國光生技的四價流感疫苗，在歐洲市場，臨床三期已結案，目前奧地利、芬蘭、瑞典、丹麥申請藥證；大陸市場已進入三期臨床試驗；泰國三價流感則在去年9月獲證，未來國光生技的通路觸角，將拓展至東南亞地區。同時，國光生技也切入歐美高端市場，獲得賽諾菲（Sanofi）訂單，在產能已經滿載的情形下，去年辦理現金增資擴增產能，增資完成後，賽諾菲與國光生技簽訂7年的合約，讓接下來的訂單無虞。

國光生技的四價流感疫苗除了供給台灣市場，也在奧地利、 芬蘭、瑞典與丹麥申請藥證。

國光生技新廠明年底將會落成，眼看營運漸入佳境，12年前跳上火線的詹啟賢這才如釋重負，「國光生技今年有機會賺錢，經過這幾年的努力，我們該有的基礎都已經打下來了，而且方向也清楚，所以我們現在可以按部就班往前走，穩定成長。」

2009年，國光生技辦增資恰好遇上H1N1疫情，才有錢投入研發，而去年再增資，又碰到新冠肺炎疫情，「剛好啦！老實說，新冠肺炎疫苗不知道要花多少研發費用，這也是我人生中第二次的傻人有傻福。」詹啟賢說。

國光生技也切入歐美高端市場，獲得賽諾菲（Sanofi）訂單，詹啟賢（右）並與對方簽下7年長約。（國光生技提供）

杏林世家子　橫跨醫政商

詹啟賢出身彰化員林的醫生世家，家族有近20名醫生，外祖父是第一任台中醫院院長，詹父則是台大醫學院（當時為台灣總督府醫學校）畢業，詹母年少時也曾被送往日本學醫，並在杜聰明博士引薦下與詹父相親，近而成就了一段姻緣。

詹父從台大畢業後，因家產全部由長兄繼承，只能自行創業，因此，詹啟賢小的時候，家裡前半部就是診間，有時詹啟賢也會跟著父親一起坐三輪車到大戶人家看診，他總覺得跟父親出診是一件很有趣的差事。

詹啟賢曾任院長的奇美醫院，目前是雲嘉南地區規模最大的醫學中心。（翻攝自維基百科）

就讀醫學院雖是父親幫詹啟賢選填的志願，但是後來到美國學醫則是他自己的選擇。在美國待了16年當上外科主任後，詹啟賢見識到西方的醫學制度、運作方式和中心思想，回到台灣接任瀕臨倒閉的逢甲醫院（奇美醫院前身）院長，不到2年就轉虧為盈。

1997年，時任行政院長蕭萬長邀請詹啟賢擔任衛生署長；2000年，詹啟賢更獲陳水扁邀請，出任總統府國策顧問，後來也擔任總統府資政；2008年，詹啟賢在李明亮請託下，擔任國光生技董事長，詹啟賢也因此成為少數橫跨醫界、政界和商界的人士。

1997年，時任行政院長蕭萬長邀請詹啟賢（右）擔任衛生署長。（中央社）

詹啟賢的女兒詹慧文也獻身醫界，她在波士頓大學拿到醫學博士，目前服務於美國加州大學舊金山醫學院醫學中心，擔任副教授。詹啟賢本不願談她，因為「怕被女兒罵」，但在本刊追問下，他終於透露一段祕辛，原來舊金山第一例社區感染新冠肺炎，是她女兒診斷出來的。

父以女為榮　前線齊抗疫

詹啟賢說，女兒教學時，巡視病房，發現一個病人症狀不尋常，雖然別人告訴她是普通肺炎，她卻堅持再診斷，而且自己來，穿防護衣就進去檢查，幾乎認定後，她打電話通報美國聯邦疾病管制局確診，避免可能的院內感染。

詹啟賢的女兒詹慧文（圖）也獻身醫界，舊金山第一例社區感染新冠肺炎，是她女兒診斷出來的。

詹啟賢說女兒已是2個孩子的媽，之後也接受檢測，沒問題後才打電話給他報平安，詹啟賢欣慰地說：「其實我覺得她很勇敢。」父女同在抗疫最前線，也是一段佳話。

談到女兒在美國獨當一面，詹啟賢無意間流露出父女情深，因為國光生技營運也漸入佳境，詹啟賢接掌國光生技12年如人飲水，訪談最後，他才鬆口說：「終於可以喘一口氣了。」

 


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