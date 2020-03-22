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影／「真理褲蘿拉」衝鐳射戰場！中彈模擬「電爆你」　尖叫聲瞬間破表

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記者吳奕靖／台南報導

國內一家連鎖健身健身企業在台南自家廠館引進國外相當流行類似生存遊戲的「鐳射戰場」，還從健身部挑選一名女員工Ondine來擔任店長，穿著真理褲示範槍械說明，讓不少玩家封她為「真理褲蘿拉」，店長Ondine說自家設備當中有一款「中彈模擬器」透過電力釋放來模擬中槍的感覺，讓不少玩家說比中bb彈還更刺激！

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

Ondine穿著真理褲出現在鐳射戰場館內的軍火庫，介紹玩家所有的槍械設備，Ondine說每一把的槍械的彈夾都有安全裝置，透過槍械的紅外線，同時搭配防彈背心上的感應元件接收後來進行生存對戰，而且最特別的地方就是「中彈模擬」的電擊器，模擬器總共有5個等級，每個等級都可選擇，Ondine以自己舉例感受：「像是一級的話，就像是電蚊拍電到一樣，一般人的承受度大約是在3，不過而這個中彈電擊模擬器是綁在腰部，5級程度電到肚子，連健身教練也曾發生過瞬間倒地的情況」，不過Ondine強調就算中彈模擬器的最大電量對人體並不會有任何危害。

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉介紹場內戰場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這是「中彈模擬器」，總共有5級，中彈時會釋放電擊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

Ondine說鐳射戰場是槍戰對決，有不少玩家來體驗過後，都表示非常真實有臨場感，尤其是「中彈模擬器」，未來有考慮出借場館給軍警人員來進行射擊體驗，不過被談到被封為「台版蘿拉」，Ondine笑說是人家亂取的，不過她的射擊技術以及戰術可不是隨便亂說的，自認腦袋對於戰術分配有一套，所以歡迎大家來挑戰。

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，跟同事檢查槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，說明館內的槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐳射戰場的店長真理褲蘿拉，跟同事檢查槍械設備 。（圖／記者吳奕靖攝）

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