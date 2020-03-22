台灣對假訊息攻擊「免疫」3主因　蔡英文前發言人投書外媒

▲總統蔡英文競選辦公室前發言人連翊婷，投書「外交家雜誌」。（圖／連翊婷提供）



記者陶本和／台北報導

在新冠肺炎肆虐下，台灣也遭受疫情假訊息的襲擊。蔡英文競選辦公室前發言人連翊婷21日投書知名的「外交家雜誌」中指出，假訊息對台灣的影響有限，她也歸納出3個主要原因。

連翊婷日前在「外交家雜誌」的投書，「Why China’s COVID-19 Disinformation Campaign Isn’t Working in Taiwan

」一文中提到，非營利事實查核機構「台灣事實查核中心」就有點出幾個判斷假訊息的特色：第一，是訊息中引用的消息來源非常模糊，例如我朋友的阿姨、我媽媽的堂表兄弟；第二，這些假訊息跟台灣的實際情況是脫節的，例如蔡總統常常在這樣的訊息中被稱為「菜省長」；第三，這些訊息都帶有製造恐慌的目的，他們之中很多都聲稱蔡總統及其他官員已經遭到感染。

不過，連翊婷認為，假訊息的攻擊對台灣的影響有限，她也歸納出3個免疫的原因。第一，是台灣政府的高透明度與回應速度，台灣對這樣俄羅斯式的操作並不陌生，因為在2018的地方選舉中，同樣的戰術就被用來詆毀特定候選人及政黨。

連翊婷表示，2018年時，除了地方選舉，還有各項公民投票議題，例如婚姻平權、能源使用、食品進口等等，台灣人民在這些議題上的意見分歧，成為了這個戰術製造懷疑、分化人民的溫床。

對此，連翊婷指出，政府透過改變跟人民溝通方式，靈活運用社群平台，闡述政策目標，大幅提升政府運作的透明度，「當人民非常狀況內，就更有辨別訊息真偽的能力，也會對假訊息免疫」。

至於面對這次疫情，連翊婷表示，政府延續了透明度跟回應速度的重要性，台灣的CDC特別設置的一個防疫專線，讓人民可以及時得到回應，也可以通報可疑的訊息；同時，也使用Line來跟大家更新每天的進展，包括重要的統計數字，這些資訊的公開等，讓媒體能製作淺顯易懂的圖表。

至於第二個對假訊息免疫的原因，連翊婷認為是，「積極主動的公民參與跟合作」，非政府團體也在假訊息防制中扮演重要的角色，例如台灣事實查核中心就成立了一個專案來澄清跟疫情有關的假訊息，這個專案包含有系統地追蹤、分類這些假消息、作出澄清、並提供大眾正確且詳細的訊息。

連翊婷表示，該中心也和臉書合作，只要是被事實查核中心判定為假的訊息，就會在臉書上被標記為錯誤資訊並模糊處理；在3月14日時，臉書宣布，他們刪除了60幾個假帳號，因為這些假帳號假冒台灣人並協助散布假訊息。

最後第三，連翊婷則認為，是政府與民間共有的對政治宣傳已有警戒心，在這樣的情況下，台灣人其實對假訊息的攻擊並不意外，加上政府跟民間團體的提醒，台灣人便產生了對假訊息干預有更高的警戒心。

連翊婷認為，恐懼散播的比病毒快，雖然假訊息目前對台灣影響很小，但他的潛在威脅是不能被低估的。不過，她也強調，「台灣抵抗假訊息的堅韌度，更加彰顯了參與國際共同對抗此挑戰的重要性，台灣的經驗提供了一個可行的解決方法，也可以啟迪世界。」

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