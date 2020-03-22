醫師休診13天...竟拿疫情中心海報P圖：去這兩家醫院　挨罸5萬緩起訴

▲中央流行疫情指揮中心製作《就醫民眾及陪病家屬請注意》的宣導電子海報，遭男醫師竄改。（圖／正確版／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名范姓執業醫師，在Line群組中見中央流行疫情指揮中心今年1月25日製作《就醫民眾及陪病家屬請注意》的宣導電子海報，因正好出國，其診所未營業，為指引其診所病患於該期間就醫去向，竟擅自竄改文字內容，案經檢方偵辦，因范男深表懊悔，給予自新之機會，命其向公庫支付5萬元，予以緩起訴處分。

桃園地檢署22日指出，執業醫師范男(59歲)，在Line群組中見中央流行疫情指揮中心今年1月25日製作《就醫民眾及陪病家屬請注意》的宣導電子海報，因其於1月24日至2月5日出國，診所未營業，為指引其診所病患於該期間就醫去向，要求其不知情的女兒將上開海報電子檔中內容為：「就診時務必主動告知發病前14日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚（TOCC）」，竄改為：「若有發燒且發病前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，並傳送至其診所LINE群組內。

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對於范男竄改海報文字內容，檢方說，足以引起民眾前往長庚醫院或衛福部桃園醫院就診時之恐慌，並破壞疫情指揮中心對外發布疫情及防治措施等相關資訊之正確性，使民眾無所適從，擾亂指揮中心於執行防疫工作上之安排，影響整體防疫利益之虞，足以生損害於公眾。

案經檢察官訊問後，認范男涉犯傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪，審酌其坦承犯行，對其所為深表懊悔，並於知悉桃園市政府衛生局發出澄清訊息後，旋即將正確的海報訊息張貼在其診所LINE群組內加以更正澄清，檢察官給予自新之機會，命其向公庫支付5萬元，予以緩起訴處分。

桃園地檢署呼籲，新冠肺炎疫情日趨嚴峻，國人應建立「全民防疫」之觀念，嚴格遵守防疫規範，並全力配合防疫措施。

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