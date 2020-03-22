網傳嘉義「知名草魚粥」老闆確診！　警方一查：假的　

▲民眾謠傳嘉義某草魚粥老闆確診，警方積極追查假消息散播來源。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第一分局北興派出所21日上午受理民眾報案，舉發自己在手機LINE群組收到轉傳截圖內容「嘉義有人確診了欸」、「綠土整個大變天」、「確診的還是某草魚粥的老闆」「你們最近別去那裡吃飯」、「老闆去一趟美國回來就中了」等等不實訊息。嘉義市政府警察局第一分局受理後，為免民眾亂轉傳造成恐慌，隨即組成專案小組積極追查並報請嘉義地方檢察署指揮偵辦。全案經詢問後，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方隨即擴大追查，循線查知王姓男子利用網路訊息平台LINE傳播、散佈假訊息，並通知他到案說明。據了解王姓男子稱與草魚粥老闆互不認識，他坦承因在網路平台LINE看到嘉義有人確診訊息截圖，未經查證是否假訊息即轉傳貼文至手機內各個群組，只是好心想提醒身邊的親朋好友等情。

嘉義市政府警察局第一分局分局長蘇玉坪表示，關於疫情相關訊息，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息為準；另外提醒民眾，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，呼籲民眾在防疫期間，千萬不要散播、傳送未經查證之不實假訊息，以免觸法。

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