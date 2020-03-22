12省官員帶頭「上館子」刺激消費　陸媒：官場新風尚

▲大陸許多省市官員親自「下館子」，鼓勵民眾消費。（圖／翻攝南充政法）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，為刺激消費，許多省市的地方官紛紛帶頭「下館子」（台稱：上館子），鼓勵民眾出門消費。有陸媒統計，截至3月20日，已經至少有12個省份的20多位黨政領導幹部紛紛帶頭「下館子」、「逛超市」，報導甚至形容，此舉是大陸官場的「新風尚」。

中國連鎖經營協會日前發佈《新冠肺炎疫情對中國連鎖餐飲行業的影響調研報告》顯示，2020年1月和2月，樣本企業各類支出和損失的總金額佔2019年銷售總額的佔比達到 9.9%，按照餐飲業平均數據來看，這幾乎與2019年全年利潤相當。

《新京報》整理近期「領導幹部」親自到餐廳消費的名單，發現吃的大都是「地方特色小吃」。以四川省南充市為例，當地市委常委、宣傳部部長王忠臣，市政府副市長歐陽梅20日當天來到順慶區玉帶中路「兔博士」，品嚐招牌功夫兔、鍋仔有機花菜、蟹黃豆腐羹、豇豆炒茄子等。

▲地方官「下館子」的舉動，也被視為穩定餐飲業信心。（圖／翻攝民和之聲）

報導指出，「地方官下館子」最早可追溯到3月1日， 海南省儋州市委書記袁光平前往該市夏日國際商業廣場購買衣服和鞋子，同時在該廣場冷飲區購買一杯冷飲。此外，在鼎尚時代廣場，袁光平還在儋州扶貧農產品體驗館購買「4只雞、4箱地瓜、20斤紅米和1箱南瓜」。

報導還統計近期「地方官下館子」的熱潮，截至3月20日，至少有海南、江蘇、湖南、青海、廣東、河南、安徽、浙江、雲南、重慶、山東、四川等12個省份的20多位黨政幹部帶頭「下館子」、「逛超市」。

至於其背後用意，報導解讀，從官員在餐廳的表態不難看出，首先是要讓餐飲業重拾信心，再者是希望透過自身的示範，鼓勵市民消費。報導甚至形容，這些領導幹部帶頭「下館子」成了一種新風尚。