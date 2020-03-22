「喉嚨怪怪的」患者凌晨2點來　醫曝「輕症採檢儘量白天」原因：比較安全

▲採檢人員得「全副武裝」，包括戴口罩、穿隔離衣等，十分辛苦。圖為桃園機場採檢站。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

急診科醫師白永嘉表示，「在此請民眾幫忙配合，輕症有採檢疑慮的朋友時間儘量在白天好嗎」，並解釋原因。對此，有醫護人員感同身受說，「真的，尤其是大夜班人力單薄，還要耗人力專責，真心擔憂影響急重症病患權益。」

白永嘉21日在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書解釋，「輕症好好自己隔離不差一個晚上，這樣醫院可在白天時段多安排人力，充分的防護、有效率的X光及採檢，對民眾比較安全。夜班人力比較少，頻繁穿脫隔離衣，真的會影響緊急病人，請大家協助分享，謝謝。」

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白永嘉也表示，前幾天有病人半夜2點來，主訴喉嚨怪怪的好幾天，不久前接觸國外回來的人，而凌晨才來的原因是「白天要上班沒空」、「五點多下班很累」、「現在想說還是來檢查一下」。他因此貼了3個生氣的表情符號。

▼白永嘉呼籲，輕症有採檢疑慮的朋友時間儘量在白天。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，有網友留言，「真的，夜班人力比較少。醫檢師不僅要穿脫隔離衣處理有疑慮的檢體，還要處理急診的其他檢體，除了要兼顧報告『準確性』、『時效性』，還要在面對病人時具有『穩定性』。」白永嘉回覆，「 醫檢師夜班人力更少，更辛苦⋯」

也有人說，「真的，尤其是大夜班人力單薄，還要耗人力專責，真心擔憂影響急重症病患權益。」白永嘉回應，「全台灣急診人的心聲都一樣！你們也辛苦了。」