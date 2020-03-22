酒店非常時期拼經濟...整排小姐..大露「海溝」！只有這個地方全包緊緊

▲高雄市警方臨檢，小姐不忘戴口罩上班 。（圖／高市警局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府有感於防堵防疫缺口刻不容緩，衛生局及警察局聯手就在這個週末假期兩天深夜，連續針對民眾出入的大型營業場所執行夜間聯合稽查，除向業者宣導應積極配合政府做好防疫各項措施外，更希望有效遏止居家檢疫民眾僥倖心態，深夜跑到酒店消費，而警方進到酒店當中時，就看到小姐各個戴口罩，但是衣服還是很火辣，形成明顯對比，特殊景色。



因為新冠肺炎疫情升溫、日趨嚴峻，不少在國外求學、工作的國民紛紛返國，依照規定，自3月19日起，所有自境外返國民眾均需居家檢疫14天。惟仍然有傳聞居家檢疫民眾無法共體時艱，趁深夜時段違法到處趴趴走，甚至出入易相互傳染的密閉空間場所，致使國內社區感染風險不斷升高。

▲高雄市警方臨檢酒店畫面 。（圖／高市警局提供）

▲高雄市警方臨檢酒店 。（圖／高市警局提供）

為實際掌握現況，市府衛生局及警察局特利用假日自晚間23時起至苓雅區、三民區等夜店執行防疫聯合稽查，並由警方擇適當路段檢查人車，希望藉此聯合稽查機會，宣導業者共負防疫責任，加強營業場所內外部防疫措施，同時由警察局運用M-police，逐一查詢現場民眾身分，以檢核出不遵守居家檢疫規定民眾；另外，令各分局也調派外事員警協助處理出入夜店外籍人士相關防疫事宜。本次聯合稽查共計稽查350人，人車盤查90人次，均未發現違反居家檢疫規定民眾，衛生、警政及民政單位仍會持續加強查訪並強化防疫電話關懷密度作為，期使防疫工作做到滴水不漏。

防疫工作人人有責，市府衛生局再次呼籲居家檢疫民眾確實做好自主管理，避免傳染他人；業者應善盡防疫責任，做好內部員工及外部顧客管理（量體溫、戴口罩、備酒精），並隨時消毒營業場域，降低感染風險，共同守護你我與家人的健康。

▲高雄市警方臨檢畫面，還有員警戴護目鏡來執勤 。（圖／高市警局提供）

▲高雄市警方臨檢畫面 。（圖／高市警局提供）