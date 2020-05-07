男深夜疑遭人持刀搶手機　警到場發現疑點多...將調監視器釐清



▲警方將李女帶回調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區7日凌晨3時許，一對男女疑似與另名男子有感情糾紛，2名男子到女子位於中山路的住家爭吵，突然間其中一人出手搶對方手機，拿手機質問女子後，手機遭女子砸地。手機遭搶的男子神情慌張，報案後向警方還原案發狀況，提到先前曾與另一名男子發生爭吵，遭到對方持美工刀攻擊，甚至在拉扯中趁亂搶走手機後逃逸。警方不久在附近路面找到遭搶的手機，由於該對男女說詞反覆，已將他們帶回海山派出所釐清。

據了解，林姓男子與李姓女子疑似曾與黃男有感情糾紛，事發時林男與黃男發生爭吵，黃男一氣之下拿出美工刀要攻擊林男，隨後趁隙搶下黃男手機後逃逸。附近民眾表示，事發時聽到2男1女在馬路上爭吵，沒多久便見到其中一名男子拔腿狂奔離開，

▲警方林男帶回派出所釐清。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方表示，初步了解這3人間疑似有感情糾紛，黃男不滿林男來李女住處，於是動手將林男強壓上樓談判，獨留李女一人在樓下馬路等待，隨後黃男搶下林男手機下樓，拿起手機內容質問李女，一段激烈爭吵後李女搶下手機猛力摔在地上，黃男見狀只好悻悻然離去。

林男手機被砸後報警，到場警員在路邊尋獲林男自稱被搶走的手機，由於手機並未被黃男搶走，加上林男身材矮小且神情緊張，經再三詢問是否遭到對方持美工刀攻擊也說詞反覆，警方已調閱監視器追查黃男下落，將通知他到案說明，釐清爭吵發生的原因，並將這對男女帶回，調查是否有人有其它隱情。

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