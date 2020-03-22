　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／美國中央司令部「首例確診」　副總統潘斯將檢測病毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）情況相當嚴峻，全美截至21日24時為止，已經有22019例確診、281人死亡。其中最嚴重的是紐約州，全境有10365例確診，成為美國第一個感染人數破萬的州份，全美幾乎近一半的病例皆在紐約州，川普總統甚至宣布紐約州進入重大災難狀態。

紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo）宣布跟進加州禁足令，希望企業盡量讓員工在家辦公，一般民眾非必要情況不得離開家門，在所有可能的情況下，所有人都要戴上口罩。他透露，目前州內已測試超過45000例疑似病例，預計整個州的40%到80%人口將受到疫情影響，而且這一次的疫情恐怕會持續數個月。

 

根據美國CNBC報導，美軍中央司令部21日宣布，有一名海軍士兵檢驗新冠病毒呈現陽性，成為總部確認的首例新冠肺炎個案。中央司令部發言人透露，該名士兵15日海外旅行回國，隨後就進行預防性隔離，18日出現呼吸道症狀，20日驗出新冠病毒呈現陽性。

美國副總統潘斯（Mike Pence）及夫人21日下午接受新冠肺炎檢驗，原因是國副總統辦公室有一名員工確診，所幸該員工沒有與總統、副總統有過近距離的接觸。

 
ET快訊
大媽自備手推車！超市開搶「爆扛4箱衛生紙」搬空　他一看氣炸
醫曝病毒入侵身體…全毀在「一個動作」　她12分鐘狂摸83次
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／美國中央司令部「首例確診」　副總統潘斯將檢測病毒

不斷更新／義大利確診人數5萬　單日暴增6557例、793死亡

快訊／紐澤西州宣布「封城」　州長下禁足令：所有居民待在家

日本外相宣布：加強與德國、義大利情報交流　共同對抗新冠肺炎

加拿大鎖國「西北領地」加碼封省：拒絕所有外地人進入

不斷更新／疫情擴散160多國！全球27萬人感染　西班牙再增4946例

快訊／越南政府宣布：暫停所有入境航班　阻擋新冠肺炎

義大利醫師曝光新冠患者「臨終過程」　清醒感受死亡正在逼近

義大利醫學專家：中國疫情爆發前　病毒可能早在倫巴底傳播

【黃寶慧】慧眼看天下／疫情燒到2021年！？　全球鎖國Fed急降息　川普一席話惹火13億人！？

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

超爆笑！路人「卡通配角」認臉挑戰 　他誤認小丸子爺=一拳超人笑翻網

不斷更新／美國中央司令部「首例確診」　副總統潘斯將檢測病毒

不斷更新／義大利確診人數5萬　單日暴增6557例、793死亡

快訊／紐澤西州宣布「封城」　州長下禁足令：所有居民待在家

日本外相宣布：加強與德國、義大利情報交流　共同對抗新冠肺炎

加拿大鎖國「西北領地」加碼封省：拒絕所有外地人進入

不斷更新／疫情擴散160多國！全球27萬人感染　西班牙再增4946例

快訊／越南政府宣布：暫停所有入境航班　阻擋新冠肺炎

義大利醫師曝光新冠患者「臨終過程」　清醒感受死亡正在逼近

義大利醫學專家：中國疫情爆發前　病毒可能早在倫巴底傳播

【黃寶慧】慧眼看天下／疫情燒到2021年！？　全球鎖國Fed急降息　川普一席話惹火13億人！？

不畏新冠肺炎週末夜上酒吧　民眾：相信台灣防疫能力

不斷更新／美國中央司令部「首例確診」　副總統潘斯將檢測病毒

「花蓮大醫王」發明防護箱…設計圖公開30分做1個！美國醫界瘋狂求援

不斷更新／義大利確診人數5萬　單日暴增6557例、793死亡

歹徒持槍闖入男同夜店殺49人！他看見教會與同志團體巨大鴻溝

快訊／紐澤西州宣布「封城」　州長下禁足令：所有居民待在家

同學生前大喊「你要殺我嗎」！還原國中生刺殺案現場　父母靈堂下跪

屏東小兄弟溺斃屍僵！到果園玩耍消失...阿嬤轉頭驚見趴水上

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」　霸氣宣示：駕駛艙內性別無關緊要！

疫情升溫也要嗨一波　警穿戴防護裝備進夜店臨檢

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

國際熱門新聞

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

專家：中國爆發前　病毒或已在義大利傳播

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

沒保險的美國癌症患者確診　帳單破百萬

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

義國30分鐘埋一次屍體！　確診後再見家人「已是葬禮」

即／紐澤西州封城　州長下禁足令

即／越南政府宣布：暫停所有入境航班

更／伊朗破2萬例確診

義大利投入新型呼吸器「泡泡頭盔」

日本外相：加強德、義情報交流　共抗新冠

人妻「激情交疊」前男友　害2500人隔離

義大利確診人數5萬　單日793死亡

更多熱門

相關新聞

不畏肺炎上酒吧　民眾：相信台灣

不畏肺炎上酒吧　民眾：相信台灣

新冠肺炎疫情升溫，許多民眾上街紛紛戴起口罩，同時避免出入人群中多的場合，將感染肺炎的風險降到最低。但是在週末晚間的信義區夜店熱區仍有多名民眾上街，在夜店或酒吧度過週末夜。有民眾受訪表示，雖然疫情多少有影響人潮，但是對於台灣的防疫措施有信心，不擔心夜生活會被肺炎病毒給破壞。

大醫王發明防護箱！美國醫界瘋狂求援

大醫王發明防護箱！美國醫界瘋狂求援

即／紐澤西州封城　州長下禁足令

即／紐澤西州封城　州長下禁足令

警進夜店臨檢　防堵防疫破口

警進夜店臨檢　防堵防疫破口

武磊成中國首確診現役國腳

武磊成中國首確診現役國腳

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒美國疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

日媒指CPTPP可望納入台灣 經濟部：持續努力

60台人續留秘魯　張雅琴怒：專機當計程車

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

雷／《梨泰院》朴敘俊、金多美狂親40秒

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

台灣周增85例「多為年輕人」　張上淳曝染疫關鍵點

停課高中生幫忙端麵　莊人祥：下不為例

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

醫曝病毒入侵…全毀在「一個動作」！她12分鐘狂摸83次

更多

最夯影音

更多
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》
徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面