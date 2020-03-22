不斷更新／美國中央司令部「首例確診」　副總統潘斯將檢測病毒

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）情況相當嚴峻，全美截至21日24時為止，已經有22019例確診、281人死亡。其中最嚴重的是紐約州，全境有10365例確診，成為美國第一個感染人數破萬的州份，全美幾乎近一半的病例皆在紐約州，川普總統甚至宣布紐約州進入重大災難狀態。

紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo）宣布跟進加州禁足令，希望企業盡量讓員工在家辦公，一般民眾非必要情況不得離開家門，在所有可能的情況下，所有人都要戴上口罩。他透露，目前州內已測試超過45000例疑似病例，預計整個州的40%到80%人口將受到疫情影響，而且這一次的疫情恐怕會持續數個月。

根據美國CNBC報導，美軍中央司令部21日宣布，有一名海軍士兵檢驗新冠病毒呈現陽性，成為總部確認的首例新冠肺炎個案。中央司令部發言人透露，該名士兵15日海外旅行回國，隨後就進行預防性隔離，18日出現呼吸道症狀，20日驗出新冠病毒呈現陽性。

美國副總統潘斯（Mike Pence）及夫人21日下午接受新冠肺炎檢驗，原因是國副總統辦公室有一名員工確診，所幸該員工沒有與總統、副總統有過近距離的接觸。